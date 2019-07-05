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пятница, 05 июля 2019 13:21

СБУ задержала российского шпиона, работавшего в Укроборонпроме
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Сотрудники контрразведки совместно с Главным следственным управлением Службы безопасности Украины задержали шпиона.

Агент российской военной разведки ехал в Воронеж на встречу со своим куратором, сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что задержанный работал на одном из предприятий государственного концерна "Укроборонпром".

Мужчина жил в Запорожье, в 2014-м посетил оккупированный Крым и был завербован российскими спецслужбами.

Его переманили "идеалами" "русского мира" и материальной выгодой.

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Предатель Украины собирал и отправлял россиянам информацию о работе Укроборонпрома и социально-политической ситуации и приверженности к русским среди населения в Запорожье.

Данные передавал через налаженные каналы, по электронной почте, иногда ездил лично.

Его задержали при попытке пересечения украинской границы. С собой шпион имел флешку с собранной информацией.

Украинская разведка задержала российского шпиона, который 5 лет "сливал" данные
Фото: СБУ
Украинская разведка задержала российского шпиона, который 5 лет "сливал" данные
Украинская разведка задержала российского шпиона, который 5 лет "сливал" данные
Украинская разведка задержала российского шпиона, который 5 лет "сливал" данные

После задержания в его доме провели обыск, изъяли компьютер и носители с данными.

"Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111" Государственная измена "Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток. Продолжается досудебное следствие. Операция проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры", - сообщили в СБУ.

В Литве осудили двух военных за шпионаж в пользу России.

Военнослужащие в течение 5 лет передавали иностранной разведке информацию, касающуюся литовской военной авиабазы. Оба признали вину и получили по 4 года и 9 месяцев тюрьмы.

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Дата
05
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