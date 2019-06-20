Двое военных шпионили в пользу России

В Литве осудили шпионов. Фото: censor.net

В Литве осудили двух военных за шпионаж в пользу России.

Военнослужащие в течение 5 лет передавали иностранной разведке информацию, касающуюся литовской военной авиабазы. Оба признали свою вину и получили по 4 года и 9 месяцев тюрьмы, сообщает "Радио Свобода".

Приговор вынес окружной суд в Шауляе.

Имена осужденных не называются. Один из них 1961 года, другой - 1966 года. Во время обысков у них нашли около 6,5 тыс. евро.

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Осужденных задержали в декабре 2017 года. До этого шпионы успели более 35 раз встретиться с российскими разведчиками в самой России и других странах, чтобы передать им документы.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Оба осужденных ранее признали свою вину.

Служба безопасности Украины разоблачила российского шпиона, который работал на Россию. Им оказался сотрудник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщил в пресс-центре Службы безопасности Украины представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.