Изменили условия работы школ во время усиления карантина: нужно 80% вакцинированных

Изменили условия работы школ во время карантина. Фото: Украинская правда

Кабинет министров опубликовал постановление, согласно которому после ужесточения карантина учебные заведения будут работать только при условии вакцинации 80% персонала.

В случае перехода региона к желтому, оранжевому или красному карантинному уровню нужно, чтобы 80% персонала учебного заведения были полностью вакцинированы и имели соответствующий документ, сообщает Правительственный портал.

Вакцинация сотрудников учреждений будет организованной — это будут делать мобильные бригады по иммунизации.

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Чтобы избежать серьезных ограничений при новой Covid-волне в Киеве, нужно вакцинировать 1 млн жителей, заявил председатель Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан.