Изменение климата, миграция акул, исчезновение диких животных - как это связано

Большие белые акулы вынуждены переселяться в более прохладные воды из-за изменений климата.
Исследователи из Монтерей-Бей, которые отслеживают передвижения молодых больших белых акул, обнаружили, что после морской жары 2014 года акулы переместились из Санта-Барбары, штат Калифорния, в более северный залив Бодега в поисках прохладной воды.
Результаты исследований опубликовали в журнале Scientific Reports, пишет Daily Mail.
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Перемещение акул привело к вымиранию некоторых видов диких животных.
"Белые акулы, выдры, водоросли, омары, кораллы, секвойи, бабочки-монархи - все это показывает нам, что изменение климата происходит прямо здесь, на нашем заднем дворе", - говорит доктор Ван Хоутан.
Акулы мигрируют на территории, где они раньше не встречались. Это показывает, как изменение климата влияет на океан.
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