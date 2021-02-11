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четверг, 11 февраля 2021 14:27

Изменение климата, миграция акул, исчезновение диких животных - как это связано

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Изменение климата, миграция акул, исчезновение диких животных - как это связано
Изменение климата влияет на океан. Фото: pixabay.com

Большие белые акулы вынуждены переселяться в более прохладные воды из-за изменений климата.

Исследователи из Монтерей-Бей, которые отслеживают передвижения молодых больших белых акул, обнаружили, что после морской жары 2014 года акулы переместились из Санта-Барбары, штат Калифорния, в более северный залив Бодега в поисках прохладной воды.

Результаты исследований опубликовали в журнале Scientific Reports, пишет Daily Mail.

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Перемещение акул привело к вымиранию некоторых видов диких животных.

"Белые акулы, выдры, водоросли, омары, кораллы, секвойи, бабочки-монархи - все это показывает нам, что изменение климата происходит прямо здесь, на нашем заднем дворе", - говорит доктор Ван Хоутан.

Акулы мигрируют на территории, где они раньше не встречались. Это показывает, как изменение климата влияет на океан.

10 февраля Киев оказался на 14-м месте в рейтинге городов с самым высоким показателем загрязнения воздуха. При таком уровне загрязнения людям советуют одевать респираторы.

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