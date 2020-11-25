Из украинских больниц массово увольняются медработники

Среди основных причин увольнения - отсутствие достойной оценки труда врачей в Украине. Фото: pixabay.com

С начала пандемии Covid-19 в Украине из больниц уволилось около 34 тыс. медработников.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире 5 канала.

"Для нас ценен каждый медицинский работник, а не только врач. Я не владею точной информацией о количестве тех, кто уволился, но это около 34 тыс. В то же время, они иногда увольняются и переходят в другие больницы, в другие медучреждения. Поэтому мы сможем сделать точный анализ по всем статистическим данным, когда закончится соответствующий год", - сказал он.

Министр отметил, что важно обращать внимание на то, в связи с чем медработник уволился. Среди основных причин увольнения - отсутствие достойной оценки труда врачей в Украине.

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За последние 9 месяцев из медучреждений столицы уволились более 7 тыс. работников. Подавляющее большинство из них — технические кадры, но потеря медицинского персонала также есть. Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко.