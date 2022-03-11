Из оккупированных городов под Киевом удалось эвакуировать более 1 тыс. человек

Из Ворзеля, Бучи, Гостомеля и Козаровичей сегодня удалось эвакуировать более 1 тыс. человек.
Об этом во время брифинга 11 марта заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
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Не удалось отправить автобусы из Изюма в Лозовую. Российские военные обстреляли дорогу из минометов.
Сорвано было и эвакуацию населения из Киевской области в Житомир. На одном из блокпостов оккупанты не пропустили колонну автобусов, а на других был нарушен режим прекращения огня.
В Запорожье не удалось эвакуировать людей из Мариуполя, где самая тяжелая ситуация. То же касается и Волновахи.
"Однако нам удалось вывезти более тысячи человек из Ворзеля, Бучи, Гостомеля. Завтра будем продолжать это делать", - сказала Верещук.
Накануне Верещук сообщила, что эвакуация из Мариуполя заблокирована, по киевскому направлению ситуация с эвакуацией лучше.
Бывший уполномоченный по правам ребенка обратился к украинцам с призывом эвакуировать детей.
Сегодня должны были работать 12 гуманитарных коридоров.
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