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пятница, 11 марта 2022 22:30

Из оккупированных городов под Киевом удалось эвакуировать более 1 тыс. человек

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Из оккупированных городов под Киевом удалось эвакуировать более 1 тыс. человек
Вице-премьер Ирина Верещук. Фото: ОПУ

Из Ворзеля, Бучи, Гостомеля и Козаровичей сегодня удалось эвакуировать более 1 тыс. человек.

Об этом во время брифинга 11 марта заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Не удалось отправить автобусы из Изюма в Лозовую. Российские военные обстреляли дорогу из минометов.

Сорвано было и эвакуацию населения из Киевской области в Житомир. На одном из блокпостов оккупанты не пропустили колонну автобусов, а на других был нарушен режим прекращения огня.

В Запорожье не удалось эвакуировать людей из Мариуполя, где самая тяжелая ситуация. То же касается и Волновахи.

"Однако нам удалось вывезти более тысячи человек из Ворзеля, Бучи, Гостомеля. Завтра будем продолжать это делать", - сказала Верещук.

Накануне Верещук сообщила, что эвакуация из Мариуполя заблокирована, по киевскому направлению ситуация с эвакуацией лучше.

Бывший уполномоченный по правам ребенка обратился к украинцам с призывом эвакуировать детей.

Сегодня должны были работать 12 гуманитарных коридоров.

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