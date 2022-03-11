"Эвакуируйте детей" - бывший уполномоченный по правам ребенка обратился к украинцам

В результате войны РФ против Украины, более 1 млн маленьких украинцев были вынуждены эвакуироваться заграницу. Фото: ГСЧС

Более 1 млн украинских детей уже эвакуировали заграницу. Об этом написал бывший уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба и призвал не тянуть с вывозом детей из мест опасности.

"Не медлите с эвакуацией! В результате войны РФ против Украины, более 1 млн маленьких украинцев были вынуждены эвакуироваться заграницу. Мы обязательно вернем детей Украины, когда победим. Но сейчас в приоритете – безопасность. Я обращаюсь ко всем мамам, опекунам, приемным семьям, детским домам семейного типа, государственным органам - не медлите с эвакуацией. Враг безжалостно обстреливает и вторгается на наши территории", - написал Кулеба.

Он также призвал людей на оккупированных территориях искать возможности и коридоры для эвакуации.

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"Не ждите, пока враг начнет обстреливать. Ваша основная обязанность сейчас – уберечь жизнь ваших детей!", - сообщил Кулеба.

9 марта враг нанес авиаудар по роддому в Мариуполе. Здание полностью разрушено. Погибли три человека. Среди них один ребенок – девочка. 17 человек получили ранения. Среди них – дети, женщины, врачи. Следователи открыли уголовное производство. Дело расследуют как нарушение законов и обычаев войны.