Назвали единственный гуманитарный коридор, который полноценно работает в Украине

Полноценный гуманитарный коридор заработал только в Сумской области - МВД. Фото: ukr.net

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко назвал направления гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения.

Сейчас гуманитарные коридоры заработали только в Сумской области, сказал Денисенко в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"На сегодня мы можем говорить, что гуманитарные коридоры заработали только на Сумщине. По сути, говорить о каких-то других гуманитарных коридорах пока, к сожалению, очень сложно", - сказал советник министра.

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По предварительным сообщениям, в Украине сегодня планировалось открыли гуманитарные коридоры из Мариуполя, Волновахи, Изюма, Сум, Тростянца и Краснополья и ряда городов вблизи столицы – Бучи, Бородянки, Ирпеня и Гостомеля.

Впоследствии вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что эвакуация из Мариуполя заблокирована, по Киевскому направлению ситуация с эвакуацией лучше.

Сдерживание врага позволяет продолжать проведение эвакуации из Киева. По состоянию на 10 марта там осталось менее 2 млн жителей. Каждый второй киевлянин уже покинул город, заявил в четверг мэр столицы Виталий Кличко на телеканале Рада. 24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.