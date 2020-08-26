Из нужника вылезали крысы, и я читал им лекции. Чтобы не потерять себя - самое интересное в журнале "Країна"

"Когда попадаешь в неволю, в подвалы, проходишь через пытки, безнадежность, камеры смертников, берешь опыт и оттуда, - говорит в интервью "Країні" ученый и религиовед Игорь КОЗЛОВСКИЙ. - Чтобы устоять, требуется умение работать с внутренним пространством. Понимаешь, что все вокруг является травмирующим, остается только внутреннее.

В подвалах были не только политзаключенные, но и уголовники. Спасала гибкость эмоционального интеллекта - умение выстраивать пространство отношений в болезненной среде. Чтобы не потерять себя в том ужасе, надо выговаривать. Из нужника время от времени вылезали крысы, и я читал им лекции - делился собственными смыслами".

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