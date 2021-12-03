Из красной зоны могут выйти девять областей - Ляшко

4 декабря будут принимать решение по карантину. Фото: Кабмин

Восемь областей потенциально готовы выйти из красной зоны эпидемической опасности. Девятая на очереди.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в кулуарах, передает "Интерфакс-Украина".

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"По областям, которые могут выйти. Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров Украины просьбу созвать комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Потенциально готовы уже восемь областей выйти. 4 декабря ожидаем еще и девятую. Поэтому на следующей неделе будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будем рассматривать этот вопрос", - сказал министр.

Уже 43,8% взрослого населения Украины имеют по крайней мере одну прививку против Covid-19. 37,2% взрослого населения прошли полный курс вакцинации. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять не менее 40%.