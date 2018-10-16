Иван Драч родился за три года до начала Второй мировой войны

При жизни Иван Драч успел поработать и на киностудии имени Довженко. Фото: img.depo.ua

Украинский поэт Иван Федорович Драч родился 17 октября 1936 в селе Тележинцы на Киевщине в семье рабочего совхоза.

"Родился я почему? Потому что Сталин, после того, как была страшная голодовка, когда десятки миллионов людей погибли от голода, Сталин запретил с 36-го года аборты. У меня было сталинское детство", - вспоминал поэт.

Когда началась Вторая мировая война, поэту было три года.

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Окончил Тетиевское среднюю школу и преподавал язык и литературу в соседнем селе. Первое стихотворение Драча напечатали 1951 в районной газете.Учился в университете Шевченко. Через творческие и политические взгляды его отчислили из вуза. Позже он смог восстановиться на заочном отделении. Впоследствии работал в редакции газеты "Литературная Украина". К тому же времени относят первые контакты Ивана Драча с украинскими диссидентами.Однако после их разгона и арестов советским режимом Иван Драч написал открытое письмо, в котором каялся в своих связях с диссидентами.

При жизни Иван Драч успел поработать и на киностудии имени Довженко. Там написал сценарии к фильмам, которые стали классикой украинского кино. Перу художника, в частности, относятся сценарии к фильму "Пропала грамота", "Колодец для жаждущих" и "Каменный крест".

"Какая на свете тишина без Тычины!", - писал когда-то Драч. Подобное могу сказать и о нем ... ", делился воспоминаниями о Ивана Драча писатель Дмитрий Княжич.

Умер Иван Драч утром 19 июня 2018 на 81 году жизни в клинической больнице "Феофания" после тяжелой болезни легких. Завещал похоронить в родном селе Телиженцях, рядом с могилой сына Максима

Проститься с писателем приехал глава государства Петр Порошенко вместе с женой Мариной. Президентская чета возложила цветы к гробу и почтила память писателя.Президент подчеркнул, что Иван Драч был не только украинским философом, поэтом, общественным деятелем, а "душой нашего народа".