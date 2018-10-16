Иван Драч родился за три года до начала Второй мировой войны

 
Ексклюзивы
1/5
"Приехали с яйцами и петардами" - чем украинец отличается от ватника
"Приехали с яйцами и петардами" - чем украинец отличается от ватника
Просмотров: 774
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Просмотров: 594
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Просмотров: 873
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Просмотров: 702
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
3 Просмотров: 4680
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
6 Просмотров: 2340
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 900
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
16 Просмотров: 1224
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3771
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 2034
Фото
Все фото
36
4
27
9
19
Гради, танки і Точка-У: як пройшов парад у Львові до Дня Захисника
Гради, танки і Точка-У: як пройшов парад у Львові до Дня Захисника
Показали фото с места падения военного самолета
Показали фото с места падения военного самолета
Возле областной администрации стреляли из пулеметов и броневиков - как УПА боролись с немцами и НКВД
Возле областной администрации стреляли из пулеметов и броневиков - как УПА боролись с немцами и НКВД
Прошло 23 года: сыновья сделали матери оригинальный подарок
Прошло 23 года: сыновья сделали матери оригинальный подарок
Драка и стрельба: как отметили День защитника в Черкассах
Драка и стрельба: как отметили День защитника в Черкассах
Видео
Все видео
Рекорд побит! Самому старому нарушителю 89": в Киеве пенсионерка незаконно ловила рыбу
Рекорд побит! Самому старому нарушителю 89": в Киеве пенсионерка незаконно ловила рыбу
"Надругательство над могилой Бандеры поднимает вопрос создания Украинского национального пантеона" - Институт национальной памяти
"Надругательство над могилой Бандеры поднимает вопрос создания Украинского национального пантеона" - Институт национальной памяти
Российский пропагандист на камеру надругался над могилой Бандеры
Российский пропагандист на камеру надругался над могилой Бандеры
Рассказали как работает бизнес украинского суррогатного материнства
Рассказали как работает бизнес украинского суррогатного материнства
На популярном курорте протестующие перекрыли трассу
На популярном курорте протестующие перекрыли трассу
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 900
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3771
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 2034
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1665
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 4365
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 октября 2018
Просмотров: 432
Худобченко
— Молодой человек! Ми з Мажором синхронно обертаємося на виклик. За секунду собака втрачає інтерес. Я мушу слухати. ...
среда, 17 октября 2018 07:15

Иван Драч родился за три года до начала Второй мировой войны

  Комментировать
Иван Драч родился за три года до начала Второй мировой войны
При жизни Иван Драч успел поработать и на киностудии имени Довженко. Фото: img.depo.ua

Украинский поэт Иван Федорович Драч родился 17 октября 1936 в селе Тележинцы на Киевщине в семье рабочего совхоза.

"Родился я почему? Потому что Сталин, после того, как была страшная голодовка, когда десятки миллионов людей погибли от голода, Сталин запретил с 36-го года аборты. У меня было сталинское детство", - вспоминал поэт.

Когда началась Вторая мировая война, поэту было три года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона

Окончил Тетиевское среднюю школу и преподавал язык и литературу в соседнем селе. Первое стихотворение Драча напечатали 1951 в районной газете.Учился в университете Шевченко. Через творческие и политические взгляды его отчислили из вуза. Позже он смог восстановиться на заочном отделении. Впоследствии работал в редакции газеты "Литературная Украина". К тому же времени относят первые контакты Ивана Драча с украинскими диссидентами.Однако после их разгона и арестов советским режимом Иван Драч написал открытое письмо, в котором каялся в своих связях с диссидентами.

При жизни Иван Драч успел поработать и на киностудии имени Довженко. Там написал сценарии к фильмам, которые стали классикой украинского кино. Перу художника, в частности, относятся сценарии к фильму "Пропала грамота", "Колодец для жаждущих" и "Каменный крест".

"Какая на свете тишина без Тычины!", - писал когда-то Драч. Подобное могу сказать и о нем ... ", делился воспоминаниями о Ивана Драча писатель Дмитрий Княжич.

Умер Иван Драч утром 19 июня 2018 на 81 году жизни в клинической больнице "Феофания" после тяжелой болезни легких. Завещал похоронить в родном селе Телиженцях, рядом с могилой сына Максима

Проститься с писателем приехал глава государства Петр Порошенко вместе с женой Мариной. Президентская чета возложила цветы к гробу и почтила память писателя.Президент подчеркнул, что Иван Драч был не только украинским философом, поэтом, общественным деятелем, а "душой нашего народа".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Иван Драч родился за три года до начала Второй мировой войны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
октября

Фрески с крупнейшего столичного собора забрал Эрмитаж

Иван Драч:"Зачем нам враги? Мы сами себе враги!"

Самое читаемое
На совместных авиаучениях с НАТО разбился самолет Су-27
На совместных авиаучениях с НАТО разбился самолет Су-27 Просмотров: 28795
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
 1 Просмотров: 26372
Кто это: Повалий не узнали фанаты
Кто это: Повалий не узнали фанаты Просмотров: 23043
Мисс Вселенная показала роскошные прелести в кружевном наряде
Мисс Вселенная показала роскошные прелести в кружевном наряде
8
 Просмотров: 22248
Притворялся мертвым: назвали имя задержанного во Франции украинского коррупционера
Притворялся мертвым: назвали имя задержанного во Франции украинского коррупционера 2 Просмотров: 19562
Общество
На всей территории Канады официально легализовали марихуану
На всей территории Канады официально легализовали марихуану Просмотров: 36
Соцсети возмущаются, что Путина пригласили в Европу
Соцсети возмущаются, что Путина пригласили в Европу 1 Просмотров: 612
Почти лето: столбики термометров поднимутся до +24 градусов
Почти лето: столбики термометров поднимутся до +24 градусов Просмотров: 108
В столице заработает сервис такси, в котором цену будут устанавливать сами пассажиры
В столице заработает сервис такси, в котором цену будут устанавливать сами пассажиры Просмотров: 549
Подозреваемого по делу Екатерины Гандзюк выпустили из СИЗО
Подозреваемого по делу Екатерины Гандзюк выпустили из СИЗО Просмотров: 90
Больше всего комментируют
20
У Филарета прокомментировали решение синода РПЦ
10
РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем - Синод принял решение
4
Русская церковь готовит жесткий ответ для Украины
3
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
3
"Оппоблок" уже поделился с Порошенко? - вице-спикер сделала жесткое заявление в сторону президента
Голосов: 27271
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua