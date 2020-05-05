Итальянцы на карантине потолстели

Итальянцы во время карантина набрали в среднем по 2 килограмма веса. Фото: Reuters

Итальянцы во время 55-дневного карантина набрали в среднем по 2 килограмма веса.

Причинами увеличения веса итальянцев было пребывание дома, невозможность выполнять привычные спортивные упражнения и чрезмерное потребление пищи, наполненной сахарами, углеводами и жирами. Во время действия карантина количество пищи на столах итальянцев выросло на 18%. Об этом со ссылкой на фермерскую ассоциацию Coldiretti пишет итальянское агентство ANSA.

После смягчения карантина большинство итальянцев хотят сбросить лишний вес. Так около 47% из них считают похудения одной из приоритетных целей, поэтому они садятся на диету и занимаются спортом, чтобы вернуться в форму.

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В Италии с 4 мая началась вторая фаза смягчения коронавирусного карантина. Откроются бары и рестораны, гражданам разрешат передвигаться между регионами.