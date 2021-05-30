Исторический момент: военный лицей Богуна впервые закончили девушки

Всего в этом году лицей закончили 300 будущих военных. Фото: Facebook

В мае 2021 военный лицей Богуна впервые закончили не только ребята, но и 18 девушек. Они станут офицерами украинской армии.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на своей странице в Facebook.

"Нынешний выпуск в военном лицее им. Богуна - особенный. Из стен учебного заведения прощаются не только ребята, но и 18 девушек-лицеисток, которые смогут присоединиться к нашей армии", - написал глава парламента.

Как сообщает 5 канал, 2 года назад в лицее решили набрать на курс девушек - большинство из них из военных семей. Сейчас уже выпускницы - планируют продолжать свои династии и в дальнейшем поступать в высшие военные учебные заведения.

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Единственное отличие в учебе юношей и девушек - нормативы в военной подготовке: для женщин они ниже, чем для мужчин. Но начальник лицея уверяет, что со временем это неравенство будет исправлено. Всего в этом году лицей закончили 300 будущих военных - или как их здесь называют "300 спартанцев".

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