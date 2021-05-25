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вторник, 25 мая 2021 13:36

Зеленский предлагает расширить численность ВСУ

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Зеленский предлагает расширить численность ВСУ
Президент Зеленский предлагает увеличить численность ВСУ. Фото: pravda.com.ua

Президент Владимир Зеленский предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины. Законопроект уже подан в Верховную Раду.

Увеличение численности ВСУ возникло в связи с законопроектом об основах национального сопротивления. Документ определен как неотложный, но самого текста пока нет, сообщается на сайте Рады.

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Законопроект о национальном сопротивлении тоже подан в Верховную Раду 25 мая.

Владимир Зеленский подписал закон об отмене обязательного отправления на почту нарушителей правил дорожного движения оригинала постановления об административной ответственности, по которой ранее был уплачен штраф.

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Дата
25
мая

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