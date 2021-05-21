"Письма счастья" водителям, которые сразу оплатили штраф, больше приходить не приходить. Зеленский подписал закон

Сообщение о штрафах украинским водителям больше не будут приходить. Фото: Обозреватель

Владимир Зеленский подписал закон об отмене обязательного отправления на почту нарушителей правил дорожного движения оригинала постановления об административной ответственности, по которой ранее был уплачен штраф.

"Закон, который подписал президент, отменяет необходимость отправки на почту нарушителя постановления об админответственности, по которой уже был уплачен штраф. Согласно закону, оригинал постановления направляется заказным письмом только в случае, если штраф не был уплачен в течение десяти дней после его вынесения", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Предыдущие нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях обязывали присылать оригинал постановления о привлечении к административной ответственности на почту нарушителя, независимо от погашения им штрафа, что приводило к путанице и в некоторых случаях - к повторной оплате штрафа.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

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В Украине увеличили штрафы за нарушение правил дорожного движения - повысили сумму наказания для пьяных водителей. Новые правила вступили в силу с 17 марта 2021 года.