Исследование выявило, сколько украинских матерей могут работать, если улучшить условия в детсадах

Более 270 тисяч женщин смогут работать, если улучшатся условия в детских садах. Фото: pixabay

Устроиться на работу после рождения ребенка в Украине смогут около 270 тыс. женщин при условии, что улучшится доступ в детские сады и качество предоставления услуг.

Таковы результаты аналитического исследования Центра экономической стратегии.

Если охват детских садов вырастет на 10%, то 270 тыс. женщин смогут выйти на работу. Сейчас этот показатель охватывает 58% детей. Матери называют несколько глобальных проблем, влияющих на качество садов: очереди в эти заведения; переполненность групп; низкое качество услуг; высокая стоимость частных садов.

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Эксперты называют несколько вариантов, которые помогут решить проблемы с доступом и качеством детских садов. По решению проблемы переполненности групп, рекомендуют ввести систему "Деньги ходят за ребенком". По этой системе затраты на обучение ребенка в частном саду могут частично покрываться из местного бюджета. Частное заведение должно придерживаться лицензионных требований и вести свою деятельность официально. По уменьшению очередей отмечается, что его можно достичь за счет снижения требований к зданиям детских садов и к организации питания. Это облегчит открытие садов в частном секторе. Чтобы систематизировать и контролировать наполненность групп в течение года, по мнению исследователей, следует ввести электронные табели.

"Дополнительным решением является внедрение системы "overbooking", когда в детский сад записывают больше детей в расчете на то, что определенная доля детей не будет посещать детский сад. Например, в Киеве, по данным КГГА, в сентябре-декабре 2019 года ежедневное посещение было в среднем на уровне 65%", - говорят аналитики.

При этом низкое качество услуг напрямую зависит от педагогов и их мотивации.

"Низкая заработная плата демотивирует хороших педагогов идти работать в детсады и является причиной низкого качества услуг. Чтобы улучшить ситуацию с кадровым обеспечением, необходимо уменьшить требования к продолжительности обучения воспитателя и отвязать зарплаты от единой тарифной сетки", - отмечают в исследовании.

По мнению специалистов, стоит легализовать процесс соплатежей родителей. Поскольку оплаты родителей могут быть источником для увеличения зарплат воспитателей, однако в таком случае они должны быть официальными. Малообеспеченные семьи должны получать услуги бесплатно. Также нужно решить проблему с организацией и качеством питания.

"Качеством продуктов иногда пренебрегают, принимая испорченную продукцию от поставщиков или экономя на стоимости продуктов. При этом питание не является инклюзивным, то есть не учитывает специфические потребности определенных групп детей. Решением здесь может стать смягчение устаревших требований к организации питания, привлечение родителей к контролю за соблюдением качества и/или утверждения различных вариантов рецептур", - рекомендуют аналитики.

Исследователи считают, что все эти проблемы являются следствием недостаточного финансирования. Так как расходы на дошкольное образование происходят за счет средств местного бюджета, существует неравенство финансирования на одного ребенка между регионами. Например, в западных областях группы более переполнены, в придачу с меньшим финансированием из расчета на одного ребенка.

Контент-платформу и чат-бот НУМО о важности дошкольного развития презентовали Министерство образования и науки совместно с ЮНИСЕФ Украина. Это поможет родителям развивать навыки у детей с помощью индивидуального подхода к каждой семье, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.