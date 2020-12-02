Для дошкольников создали специальную платформу развития

Контент-платформа содержит информацию о гармоничное общение с ребенком, материалы для развития навыков соблюдения санитарных правил и дистанции. Фото: pixabay

Контент-платформу и чат-бот НУМО о важности дошкольного развития презентовали Министерство образования и науки совместно с ЮНИСЕФ Украина.

Это поможет родителям развивать навыки у детей с помощью индивидуального подхода к каждой семье, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Дошкольное образование должно быть направлено на личностный рост ребенка и формирования навыков, важных для дальнейшего развития на следующих уровнях образования, в частности личного выбора, коммуникации и взаимодействия с другими, умение командной работы и креативности. Благодаря совместной работе с ЮНИСЕФ Украина нам удалось создать образовательную платформу НУМО для развития дошкольников, которой могут воспользоваться родители со всей страны. НУМО предлагает родителям и воспитателям доступные инструменты, которые помогут гармонизировать развитие дошкольников, подготовить их к школе и сделать их счастливыми", - отметила заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

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Контент-платформа содержит информацию о гармоничном общении с ребенком, материалы для развития навыков соблюдения санитарных правил и дистанции, а также материалы и упражнения для развития мягких и технических навыков, среди которых: взаимодействие со взрослыми и детьми; сенсорное развитие; креативность, эмоциональная компетентность и самоидентификация; саморегуляция и самообслуживания; ответственность и умение делать выбор; безопасное поведение и здоровый образ жизни и прочее. Все они являются глобальными навыками, которые определены ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. Для развития этих навыков на контент-платформе НУМО собрано более 160 игр и упражнений. Над созданием профессиональных советов работала команда специалистов в области психологии и педагогики, которым доверяют родители дошкольников, в частности Светлана Ройз и Всеукраинский фонд "Шаг за шагом".

Эти советы стали составной и чат-бота НУМО numo_bot в Telegram и Viber, который обеспечивает индивидуальный подход к развитию каждого ребенка дошкольного возраста. В начале пользования чат-ботом родители заполняют небольшую анкету о ребенке, по результатам которой ежедневно получают советы, упражнения и игры, которые будут полезны для развития их детей.

В Украине запустили проект для развития дошкольников и подготовки их к школе НУМО. Инициативу внедрило Министерство образования совместно с ЮНИСЕФ, сообщил в Telegram министр образования Сергей Шкарлет. По его словам, в рамках кампании НУМО разработали специальные инструменты, которые помогут гармонизировать развитие дошкольников и подготовить их к школе.