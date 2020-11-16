Для дошкольников запустили новую учебную кампанию

В рамках кампании НУМО разработали специальные инструменты, которые помогут гармонизировать развитие дошкольников и подготовить их к школе. Фото: pixabay

В Украине запустили проект для развития дошкольников и подготовки их к школе НУМО.

Инициативу внедрило Министерство образования совместно с ЮНИСЕФ, сообщил в Telegram министр образования Сергей Шкарлет.

По его словам, в рамках кампании НУМО разработали специальные инструменты, которые помогут гармонизировать развитие дошкольников и подготовить их к школе.

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"Развитие качественного и доступного дошкольного образования является очень важным. Особенно актуально это в контексте Новой украинской школы: дошколье должно быть синхронизировано с реформой НУШ и максимально готовить детей к школе и жизни. Родители также должны понимать, что они влияют на развитие детей в этот период", - рассказал Шкарлет.

Систему дошкольного образования собирается реформировать Министерство образования и науки Украины. Ведомство хочет привести ее до общеевропейского уровня, с учетом лучших традиций отечественной педагогики, заявляет исполняющий обязаности министра образования и науки Сергей Шкарлет. По его словам, в Украине действуют почти 15 тыс. учреждений дошкольного образования.