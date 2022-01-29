Интерпол признал, что Россия преследует Лавренчука по политическим мотивам – Денисова

27 января во время судебного заседания адвокаты Лавренчука подали ходатайство об отмене меры пресечения. Фото: t.me/denisovaombudsman

Интерпол признал, что Российская Федерация преследует Евгения Лавренчука по политическим мотивам.

Об этом заявила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"По моей просьбе Национальная полиция обратилась к Международной организации уголовной полиции – Интерполу по поводу выяснения правомерности использования РФ информационной системы Интерпол, в частности путем злоупотребления инструментами и возможностями Интерпол в преследовании Лавренчука, которого задержали в Италии и поместили в тюрьму Неаполя "Поджореале", - отметила Денисова.

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Согласно полученной информации от Нацполиции, сведения о Лавренчуке, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу Национального центрального бюро Интерпола в России удалили из-за их несоответствия положениям статьи 3 Устава Интерпола, согласно которой строго-настрого запретили осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера

27 января состоялось судебное заседание в городском суде Неаполя, во время которого адвокаты Лавренчука подали ходатайство об отмене меры пресечения в виде домашнего ареста и предоставлении ему разрешения выехать в Украину. Ведь из-за удаления Интерполом сведений по своим учетам оснований для дальнейшего задержания гражданина Украины нет.

Суд в удовлетворении требований отказал, объяснив, что процесс проверки доводов РФ, приславшей материалы по экстрадиции, уже начался в суде. Поэтому на этой стадии невозможно прекратить разбирательство, поскольку должно быть принято решение суда.

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Суд предоставил срок – 30 дней, за который прокуратура Неаполя должна изучить поступившие из России материалы и проинформировать о своем видении этого вопроса: существуют ли основания для выдачи Лавренчука России. После этого суд примет соответствующее решение.

"Вызывает обеспокоенность тот факт, что Министерство юстиции Италии и прокуратура Неаполя, зная об удалении Интерполом Лавренчука из учетов как разыскиваемого Россией, и требующей его экстрадиции, официально не отреагировали на этот факт и не приняли меры по увольнению Лавренчука из тюрьмы, где он безосновательно содержался 35 дней и не дали ему беспрепятственно уехать в Украину", - подчеркнула Денисова.

"В целях защиты и восстановления прав гражданина Украины обращаюсь к Министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе с просьбой принять все необходимые политико-дипломатические и консульские меры для пресечения грубых нарушений прав незаконно задержанного в Италии гражданина Украины Евгения Лавренчука и обеспечения его немедленного возвращения в Украину", – добавила Уполномоченная ВРУ по правам человека.

О задержании Евгения Лавренчука стало известно 3 января. Суд Неаполя избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. Подробности дела пока не разглашают. Но известно, что Евгений обвиняется в финансовых нарушениях, якобы зафиксированных на территории РФ. Условия содержания под стражей Лавренчука приемлемые, состояние здоровья удовлетворительное, рассказал спикер украинского МИД Олег Николенко. В итальянском СИЗО режиссера удерживают с 17 декабря, уточнили в Free Eugene Lavrenchuk.