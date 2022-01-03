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понедельник, 03 января 2022 20:10

Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии по требованию РФ

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Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии по требованию РФ
Бывшего главного режиссера Одесского театра оперы и балета Лавренчука задержали в Италии по требованию России. Фото: ukrinform

Украинского театрального режиссера, номинанта Шевченковской премии, бывшего главного режиссера Одесского театра оперы и балета, ректора Первой украинской школы театра и кино Евгения Лавренчука задержали в Италии.

Это произошло по запросу России об его экстрадиции. Задержание подтвердил представитель Министерства иностранных дел, передает Ukrinform.

На время рассмотрения российского экстрадиционного запроса суд Неаполя избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей. С 17 декабря 2021 года режиссера удерживают в итальянском СИЗО.

В России заявляют, что находясь на территории РФ 8 лет назад, Лавренчук якобы совершил криминальное нарушение. Детали дела не разглашают, но известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях.

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Почему гражданина Украины задержали именно сейчас и почему до сих пор нет конкретных документов по этому делу, неизвестно.

Семья и близкое окружение Евгения убеждены, что уголовное дело против него сфабриковано, похоже на политическое преследование и дали разрешение на публичное разглашение дела.

Режиссер получает поддержку со стороны Консульства Украины в Италии и адвоката, который пытается предотвратить его экстрадицию в Россию.

Евгений Лавренчук на протяжении трех лет являлся главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета. Ему удавалось делать многое для украинской культуры, учитывая и выходы за пределы режиссуры: получение грантовой поддержки на различные художественные проекты, например, для создания Всеукраинского симфонического инклюзивного оркестра и хора. В разгар пандемии в 2020 году Одесский оперный театр совершил профессиональную телекиноверсию оперы, за которую Лавренчука перед этим номинировали на Шевченковскую премию – La Traviatа.

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