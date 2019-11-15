Интересы Коломойского будет защищать бывший адвокат Трампа

Иск в отношении Коломойского будет рассматривать суде в штате Делавэр. Фото: glavcom.ua

Интересы украинского бизнесмена Игоря Коломойского в американском суде будет представлять адвокат Марк Касовиц. До этого он в течение нескольких лет работал с президентом США Дональдом Трампом.

Иск будет рассматривать суде в штате Делавэр, сообщило агентство Bloomberg.

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Речь идет о судебной волоките, связанную с обвинениями в адрес Коломойского со стороны руководства Приватбанка. Средства банка, по мнению стороны обвинения, были направлены на покупку Коломойским бизнеса и недвижимости в США.

Генпокурор Руслан Рябошапка передал дело Приватбанка в Национальное антикоррупционное бюро. "В банковском секторе есть большие проблемы. 4 миллиардов гривен - это сумма проблемных кредитов государственных банков или это сумма невозвращенного рефинансирования. Из них 183 миллиарда гривен - это как раз ПриватБанк", - заявил председатель НАБУ Артем Сытник.