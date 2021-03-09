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вторник, 09 марта 2021 17:29

Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко

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Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
Иностранцы зачитали "Заповіт" Шевченко в честь его дня рождения. Фото: cheline.com.ua

В день рождения украинского поэта Тараса Шевченко иностранцы на видео прочитали его "Заповіт" на родных языках.

Участие в чтениях приняли студенты факультета подготовки иностранных граждан Ивано-Франковского национального медицинского университета. В частности свое творческое мастерство показали граждане Польши, Нигерии, Камеруна.

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На фоне их выступления играла музыка цимбалиста-виртуоза из Ворохты Петра Сказкива, с которым недавно попрощалась Украина.

Украинский поэт Тарас Шевченко, которому сегодня отмечают 207-ю годовщину со дня рождения, появился в цифровой реальности, чтобы посмотреть на независимую Украину. Он гуляет по Киеву, делает фото с людьми, шутит и заявляет, что мог бы стать хорошим блогером.

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