Шутит и фотографируется - виртуальный Тарас Шевченко гуляет Киевом

Фото: ADVIN Ukraine

Украинский поэт Тарас Шевченко, которому сегодня отмечают 207-ю годовщину со дня рождения, появился в цифровой реальности, чтобы посмотреть на независимую Украину.

Он гуляет по Киеву, делает фото с людьми, шутит и заявляет, что мог бы стать хорошим блогером, сообщила компания ADVIN Ukraine.

"Если бы я знал, что буду смотреть на вас из стогривневой купюры, то нарисовал бы себя хотя бы с улыбкой", - говорит поэт в присущей себе шутливой манере.

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В новом социальном проекте прозаик "возвращается", чтобы стать ближе к каждому украинцу, напомнить, что узнаваемость и актуальность его идей не должна оставаться только на страницах учебников по украинской литературе.

Сервис MyHeritage запустил инструмент "Глубокая ностальгия", который позволяет "оживлять" старые фотографии. На них человек с фотографии улыбается, подмигивает и кивает. Благодаря приложению и искусственному интеллекту пользователи сети "оживили" фотографии украинской поэтессы Леси Украинки, писателя, мыслителя, художника Тараса Шевченко, а также гетмана Ивана Мазепы.