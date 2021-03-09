Шутит и фотографируется - виртуальный Тарас Шевченко гуляет Киевом

Украинский поэт Тарас Шевченко, которому сегодня отмечают 207-ю годовщину со дня рождения, появился в цифровой реальности, чтобы посмотреть на независимую Украину.
Он гуляет по Киеву, делает фото с людьми, шутит и заявляет, что мог бы стать хорошим блогером, сообщила компания ADVIN Ukraine.
"Если бы я знал, что буду смотреть на вас из стогривневой купюры, то нарисовал бы себя хотя бы с улыбкой", - говорит поэт в присущей себе шутливой манере.
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В новом социальном проекте прозаик "возвращается", чтобы стать ближе к каждому украинцу, напомнить, что узнаваемость и актуальность его идей не должна оставаться только на страницах учебников по украинской литературе.
Сервис MyHeritage запустил инструмент "Глубокая ностальгия", который позволяет "оживлять" старые фотографии. На них человек с фотографии улыбается, подмигивает и кивает.
Благодаря приложению и искусственному интеллекту пользователи сети "оживили" фотографии украинской поэтессы Леси Украинки, писателя, мыслителя, художника Тараса Шевченко, а также гетмана Ивана Мазепы.
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