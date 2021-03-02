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вторник, 02 марта 2021 10:46

Улыбается и подмигивает - оживили фотографии выдающихся деятелей

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Улыбается и подмигивает - оживили фотографии выдающихся деятелей
Улыбается и подмигивает - оживили фотографии выдающихся деятелей фото: MyHeritage

Сервис MyHeritage запустил инструмент "Глубокая ностальгия", который позволяет "оживлять" старые фотографии. На них человек с фотографии улыбается, подмигивает и кивает.

Благодаря приложению и искусственному интеллекту пользователи сети "оживили" фотографии украинской поэтессы Леси Украински, писателя, мыслителя, художника Тараса Шевченко, а также гетмана Ивана Мазепы, информирует Obozrevatel.

Функцию "Глубокая ностальгия" разработала израильская фирма с компьютерного распознавания образов D-ID.

"Когда мы видим, как лица наших предков оживают, то можем представить, какими они могли быть на самом деле. Это обеспечивает новый способ связи с нашей семейной историей", - заявил Гилад Яфет, основатель этой израильской фирмы с компьютерного распознавания образов D-ID.

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Украинский графический дизайнер Богдан Гдаль опубликовал движущиеся изображения Тараса Шевченко, Леси Украински и Ивана Мазепы.

"Приложение позволяет бесплатно "оживить" 5-10 фотографий ваших родственников. MyHeritage придумал хороший ход для привлечения новой аудитории во всем мире. Сначала дали возможность улучшить вид фотографий, затем сделать их цветными. А теперь еще и это. Удачный маркетинг", - написал Гдаль.

В MyHeritage признали, что технология может показаться "немного странной", а ее использование — противоречивым, однако компания закодировала анимации, поэтому их не удастся использовать для подделки любого контента или передачи какого-то сообщения.

Появилась новая соцсеть Dispo, которую называют "антиинстаграмом". В ней также делятся снимками, но фотографии автоматически выкладываются только через день после съемки. Перед публикацией пользователи не могут редактировать их или даже просмотреть.

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