Иностранцев снова начнут штрафовать за нарушение правил пребывания в Украине

Иностранцев, нарушающих правила пребывания в Украине, снова будут штрафовать. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.

Штраф в размере от 1700 грн до 5100 грн.

"7 августа вступает в силу постановление Кабинета министров от 21 июля 2021 года № 757 "О внесении изменений в пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 18 марта 2020 г. № 259". Изменения отменяют норму постановления Кабмина, согласно которому все иностранцы, нарушили срок пребывания на территории Украины в период или в результате установления карантина, освобождались от административной ответственности", - сообщили в МВД.

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С 7 августа 2021-го от административной ответственности будут освобождаться только те иностранцы, которые не имели возможности выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в соответствующие органы или подразделений Государственной миграционной службы Украины с заявлением о продлении срока пребывания в Украине из обстоятельств, вызванных карантином.

Кабинет министров опубликовал постановление, согласно которому после усиления карантина учебные заведения будут работать только при условии вакцинации 80% персонала.