Иностранцев снова начнут штрафовать за нарушение правил пребывания в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Просмотров: 2709
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Просмотров: 1314
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Просмотров: 1035
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
Просмотров: 828
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Просмотров: 423
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 1413
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2 Просмотров: 711
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
9 Просмотров: 2565
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 396
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
15 Просмотров: 1665
Фото
Все фото
5
4
5
21
5
Град уничтожил поле подсолнуха: показали последствия непогоды на Одещине
Град уничтожил поле подсолнуха: показали последствия непогоды на Одещине
Революционный прорыв - в Украине впервые напечатают дом
Революционный прорыв - в Украине впервые напечатают дом
4 августа День ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
4 августа День ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
3 августа День ангела отмечают владельцы трех популярных имен. Не забудьте поздравить
3 августа День ангела отмечают владельцы трех популярных имен. Не забудьте поздравить
Видео
Все видео
Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного
Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного
Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
В Кирилловке трактором убирают пляж от мертвых медуз
В Кирилловке трактором убирают пляж от мертвых медуз
Международное свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат: как различить и где получить
Международное свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат: как различить и где получить
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
Интервью
1/5
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1584
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1476
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 252
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 864
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2268
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1873
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
среда, 04 августа 2021 10:24

Иностранцев снова начнут штрафовать за нарушение правил пребывания в Украине

  Комментировать
 

Иностранцев, нарушающих правила пребывания в Украине, снова будут штрафовать. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.

Штраф в размере от 1700 грн до 5100 грн.

"7 августа вступает в силу постановление Кабинета министров от 21 июля 2021 года № 757 "О внесении изменений в пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 18 марта 2020 г. № 259". Изменения отменяют норму постановления Кабмина, согласно которому все иностранцы, нарушили срок пребывания на территории Украины в период или в результате установления карантина, освобождались от административной ответственности", - сообщили в МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса

С 7 августа 2021-го от административной ответственности будут освобождаться только те иностранцы, которые не имели возможности выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в соответствующие органы или подразделений Государственной миграционной службы Украины с заявлением о продлении срока пребывания в Украине из обстоятельств, вызванных карантином.

Кабинет министров опубликовал постановление, согласно которому после усиления карантина учебные заведения будут работать только при условии вакцинации 80% персонала.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Иностранцев снова начнут штрафовать за нарушение правил пребывания в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
августа

Недостаток прославил на весь мир: кто придумал шампанское

Мазепу избрали гетманом

Убийца взял автомат и начали расстреливать людей

218 жертв и тысячи раненых: случился один из самых больших взрывов в истории

Самое читаемое
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
21
 Просмотров: 16110
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
5
 Просмотров: 14419
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
 Просмотров: 7443
Назвали знаки, которые встретят осень богатыми и успешными
Назвали знаки, которые встретят осень богатыми и успешными
 Просмотров: 7200
Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться
Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться
 Просмотров: 4923
Общество
Covid-19 перешел в наступление. Где самая худшая ситуация
Covid-19 перешел в наступление. Где самая худшая ситуация Просмотров: 666
Град уничтожил поле подсолнуха: показали последствия непогоды на Одещине
Град уничтожил поле подсолнуха: показали последствия непогоды на Одещине
5
 Просмотров: 1134
Революционный прорыв - в Украине впервые напечатают дом
Революционный прорыв - в Украине впервые напечатают дом
4
 Просмотров: 594
Жара отступает. Где пройдут ливни
Жара отступает. Где пройдут ливни Просмотров: 369
В Украине против Covid-19 начали прививать детей - подробности
В Украине против Covid-19 начали прививать детей - подробности Просмотров: 207
Больше всего комментируют
13
"Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса
4
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
4
Резкого роста тарифов на электроэнергию не будет - пресс-секретарь Зеленского
2
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2
В ОП не рискнули связать смерть Шишова с Лукашенко
Голосов: 56877
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть