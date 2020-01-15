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среда, 15 января 2020 13:20

Имущество Укроборонпрома будут продавать на ProZorro

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Имущество Укроборонпрома будут продавать на ProZorro
В системе ProZorro объявлено 270 аукционов Укроборонпрома. Фото: newsroom.kh.ua

Укроборонпром будет продавать списанное имущество своих предприятий через систему электронных торгов ProZorro.Продажи.

Сейчас в системе объявлено 270 аукционов на сумму 62,58 млн грн. Среди позиций, например, железобетонный плавучий понтон и фюзеляж вертолета. Чаще предлагают автомобили, автобусы и металлолом, сообщает пресс-служба ведомства.

Такой шаг является одним из компонентов реформы закупок в концерне. По словам директора департамента закупок Надежды Бегун, следующий шаг - выставление арендованного имущества государственных предприятий на площадке ProZorro. Это позволит сдавать в аренду имущество на рыночных условиях.

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"Эффективное распоряжение имуществом - один из главных элементов успеха. Мы постоянно консультируем предприятия по проведению продаж и закупок. В частности, создали инструкцию как правильно проводить продажи, какая информация должна быть в описании лота. Также планируем обучение для коллег и постоянно будем контролировать выполнение рекомендаций" , - отметила Бегун.

Значительное количество предприятий госконцерна Укроборонпром будут приватизированы. Наблюдательный совет Укроборонпрома 26 ноября выяснит и предложит Кабмину список предприятий "в достаточно большом количестве", которые не производят ничего для военных для передачи в Фонд госимущества.

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