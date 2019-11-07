"Укроборонпром" отдаст свои предприятия под приватизацию

Предприятия Укроборонпрома приватизируют. Фото: ТСН

Значительное количество предприятий госконцерна Укроборонпром будут приватизированы.

"У нас сейчас 137 предприятий, большое количество из них ничего общего с Укроборонпромом не имеют и не должны иметь в будущем. Они, в том числе, мешают развитию тех здоровых компаний, которые находятся в системе Укроборонпрома. Мы узнали, что у нового директора Фонда госимущества совсем другой подход, чем был до этого. Они готовы забрать в том числе и проблемные, неактивные предприятия с судебными тяжбами, с долгами и тому подобное", - гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус рассказал во время совещания в рамках рабочей поездки президента Владимира Зеленского в Харьков, сообщает Укринформ.

Наблюдательный совет Укроборонпрома 26 ноября выяснит и предложит Кабмину список предприятий "в достаточно большом количестве", которые не производят ничего для военных для передачи в Фонд госимущества.

В свою очередь президент Зеленский поручил решить вопрос трудоустройства персонала тех предприятий, которые будут выставлены на приватизацию. Он отметил, что для людей нужно найти альтернативное место трудоустройства.

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Президент Владимир Зеленский во время визита в Харьков несколько раз назвал "концертом" госконцерн "Укроборонпром".