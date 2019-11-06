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среда, 06 ноября 2019 18:15

Оговорка по Фрейду: Зеленский на рабочем совещании говорил о "концертах"

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Оговорка по Фрейду: Зеленский на рабочем совещании говорил о &quot;концертах&quot;
До президентства Зеленский сам выступал на концертах. Фото: presudent.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время визита в Харьков несколько раз назвал "концертом" госконцерн "Укроборонпром".

Видео опубликовал телеканал "Еспресо".

"Приоритет сейчас - погашение задолженности предприятий-участников государственного концерта "Укроборонпром" с заработной платы может быть через пополнение уставного капитала государственного концерта "Укроборонпром", - сказал Зеленский.

Ошибку президент допустил минимум трижды.

"Вы слышали громкую историю с коррупцией в государственном концерте... концерне "Укроборонпром", - сказал Зеленский в другой части выступления.

Как известно, до президентства Зеленский был шоуменом, руководил "Студии Квартал-95" и выступал на концертах.

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В июле президент Владимир Зеленский тоже делал похожую оговорку.

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