Оговорка по Фрейду: Зеленский на рабочем совещании говорил о "концертах"

Президент Владимир Зеленский во время визита в Харьков несколько раз назвал "концертом" госконцерн "Укроборонпром".
Видео опубликовал телеканал "Еспресо".
"Приоритет сейчас - погашение задолженности предприятий-участников государственного концерта "Укроборонпром" с заработной платы может быть через пополнение уставного капитала государственного концерта "Укроборонпром", - сказал Зеленский.
Ошибку президент допустил минимум трижды.
"Вы слышали громкую историю с коррупцией в государственном концерте... концерне "Укроборонпром", - сказал Зеленский в другой части выступления.
Как известно, до президентства Зеленский был шоуменом, руководил "Студии Квартал-95" и выступал на концертах.
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В июле президент Владимир Зеленский тоже делал похожую оговорку.
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