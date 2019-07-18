"Коррупция в государственном концерте" - Зеленский запнулся на совещании

"Вы слышали громкую историю с коррупцией в государственном концерте ... концерне Укроборонпроме" - Зеленский

Президент Владимир Зеленский запнулся на заседании Нацсовета по антикоррупционной политике, назвав государственный концерн Укроборонпром "концертом".

"Вы слышали громкую историю с коррупцией в государственном концерте ... концерне Укроборонпроме. На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности ...", - сказал президент.

На заседании Зеленский напомнил, что уже в третий раз будет вносит в Раду законопрект об незаконному обогащении, поблагодарил полицию и СБУ за изъятие крупной партии сигарет, отметил положительную работу антикоррупционных органов - НАБУ и САП, а также Государственного бюро расследований.

По словам президента, в Украине "процветает коррупция", поэтому во всех "непочатый край работы".

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На заседании Нацсовета по антикоррупционной политике Зеленский также поручил силовикам проверить бизнес олигарха Юрия Косюка.