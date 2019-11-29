Имею ли право остаться в живых? Чтобы стать примером, герой должен умереть - самое интересное в журнале "Країна"

Аннексия Крыма - это спецоперация, которую готовили годами. Россия влила невероятные деньги. В начале 2000-х на полуострове появилось кабельное телевидение и информационное пространство заполонили пропагандистские российские каналы.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал крымчанин Владимир Балух, политзаключенный Кремля, фермер.

"Одим из первых решений Путина на посту президента стало открытие диверсионной школы в Подмосковье. Где с рязанскими мордами можно делать диверсии? Но Украина на это не отреагировала", - говорит Балух.

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Вспоминает, как в 2001-м Украина и Россия проводили в Крыму совместный парад в честь военно-морских сил.

"Вип-ложа выглядела, как стеклянный скворечник. К ней подлетел вертолет желтого цвета, похожий на пчелу. Завис перед будкой и выполнял трюк - вращался вокруг своей оси. Лицо Путина запечатлелось в памяти до мелочей. Это был взгляд императора-завоевателя - у меня аж холодок по спине пробежал. Тогда почувствовал: нас ждет что-то нехорошее".

Владимир Балух в декабре 2013-го вывесил украинский флаг над своим домом. После аннексии Крыма отказался от российского гражданства. В 2016 году после обыска ФСБ заявила, что на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. Приговорили к 4 годам и 11 месяцам колонии общего режима. Объявил голодовку, отказывался от еды более 200 дней. В феврале 2019-го из Керчи эпатировали в исправительную колонию города Торжок Тверской области РФ. 7 сентября освобожден в рамках обмена между Украиной и Россией.

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