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среда, 21 апреля 2021 03:00

Именинники 21 апреля: кого сегодня поздравляем

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Именинники 21 апреля: кого сегодня поздравляем
21 апреля отмечают именины Луки, Юлии, Илариона и Родиона. Фото: unsplash.com

21 апреля День Ангела празднуют Лука, Юлия, Илларион и Родион. Не забудьте поздравить знакомых именинников.

Если вы выбираете имя для ребенка, Gazeta.ua расскажет о значении имен.

Лука. Мужское имя, с греческого lux - "свет, светлый". Деловые люди с твердыми принципами. Убежденность их нередко граничит с упрямством. Имеют развитую интуицию, хорошо предчувствуют ситуацию, но никогда не спешат с выводами. Проанализировав обстоятельства холодным умом, действуют так, как им велит сердце. Способны замечать малейшую неискренность.

Юлия. Женская форма мужского имени Юлий. По одной из версий, означает "из рода Юлиев". По другой - "пушистая, кудрявая". Юлия очень общительна, талантлива, наделена интуицией. В то же время, очень уязвима, ее легко обидеть. Мешает Юлии упрямство, которым она отличается с детства. Юля не будет следовать чужим советам даже если признает их разумность.

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Илларион. Мужское имя, происходит от греческого ilaros "веселый, радостный". Иларион обладает завидными качествами: чувством юмора, честностью, коммуникабельностью. Люди любят его за умение выслушать, дать совет, поддержать.

Родион. Мужское имя имеет византийские корни. Происходит от Иродион, что одначае "герой, героический". Родион отличается уравновешенностью, самостоятельностью и отличной выдержкой. Уверенный в себе, обладает развитым чувством собственного достоинства. Чуткий и щедрый, при этом кажется немного суровым из-за отсутствия сентиментальности. Легкий на подъем, надежный и выносливый.

21 апреля христиане восточного обряда отдают честь памяти святых апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта и Ерма, которые принадлежали к лику святых 70-ти апостолов. Вспоминают также преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

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