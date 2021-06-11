 
Ексклюзивы
1/5
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 783
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 513
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1008
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 963
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1863
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 531
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 720
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 1314
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 396
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 360
Фото
Все фото
6
24
3
27
5
Имеет 53 наследника: умер самый старый человек планеты - фото
Имеет 53 наследника: умер самый старый человек планеты - фото
Шампанское из каски и &quot;монетный дождь&quot;. Как выпускали курсантов-спасателей - фото
Шампанское из каски и "монетный дождь". Как выпускали курсантов-спасателей - фото
На польской границе начали вакцинировать украинских заробитчан
На польской границе начали вакцинировать украинских заробитчан
Женщина девять лет не имела детей. Ходила по крестному пути. Почему паломники со всей Украины едут в Страдч
Женщина девять лет не имела детей. Ходила по крестному пути. Почему паломники со всей Украины едут в Страдч
Смерч, град и затопленные дома: показали последствия страшной непогоды
Смерч, град и затопленные дома: показали последствия страшной непогоды
Видео
Все видео
На последние деньги создали памятник известному гетману - фото
На последние деньги создали памятник известному гетману - фото
Зеленский взял на работу человека режима Януковича - Стерненко
Зеленский взял на работу человека режима Януковича - Стерненко
Сегодня Солнце станет черным: прямая трансляция уникального явления
Сегодня Солнце станет черным: прямая трансляция уникального явления
Херсон поплыл, Днепр тонет без канализации
Херсон поплыл, Днепр тонет без канализации
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 558
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 405
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 288
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2529
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 603
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
Просмотров: 378
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
суббота, 12 июня 2021 11:06

Имеет 53 наследника: умер самый старый человек планеты - фото
6

  Комментировать

Дзироемон Кимура получил статус самого старого человека в мире
Фото: peoples.ru
В течение 40 лет Кимура работал в почтовом отделении
После смерти Кимуры 115-летнюю японку Мисао Окава признали самым пожилым жителем Земли
Кане Танака проводит время за физической активностью
Самая старая украинка отпраздновала 108-й день рождения

12 июня 2013 года умер старейший житель планеты. Японец ушел на 116 году жизни.

Дзироемон Кимура получил статус самого старого человека в мире и сертификат Книги рекордов Гиннеса в декабре 2012 года после смерти американки Бесс Купер.

За два дня до нового 2013 году он стал человеком с самой длинной продолжительностью жизни, чья дата рождения точно зафиксирована в официальных документах. Абсолютный рекорд по продолжительности жизни принадлежит француженке Жанне Кальман, которая умерла в 1997 году, прожив более 122 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самые старые горожане прожили на двух 200 лет

В заключении врачей госпиталя города Кетанго префектуры Киото указано, что смерть пациента 1897 года рождения наступила утром в среду по естественным причинам.

В течение 40 лет Кимура работал в почтовом отделении, а после выхода на пенсию занимался фермерством до 90 лет. Он воспитал семерых детей, став дедом для 14 внуков, 25 правнуков и 14 праправнуков.

После смерти Кимуры 115-летнюю японку Мисао Окава признали самым пожилым жителем Земли. 1 апреля 2015 года на 117 году жизни женщина умерла.

В 2019 году самым старым человеком планеты стала японка Кане Танака. 2 января 2021 года она отпраздновала 118-й день рождения. Праздник Кане Танака отмечала в доме для людей пожилого возраста вместе с друзьями и персоналом.

Кане Танака проводит время за физической активностью, игрой в Реверси. У нее хороший аппетит, она любит есть шоколад и пить колу.

Когда ее спросили о секрете долголетия, Танака ответила: "Есть вкусную пищу и учиться". Она сказала, что хочет дожить до 120 лет.

24 мая 2021 года в Украине отпраздновала свой 108-й день рождения долгожительница Затишанской общины Елена Малевская. Она воспитала двоих детей и семерых внуков. Сейчас у нее - 18 правнуков и 21 праправнук.

Всю жизнь женщина тяжело работала в колхозе села Россияновка. Сейчас, на склоне лет, она окружена заботой своих родных и близких.

Малевская пережила две революции, две мировые войны и столько же голодоморов. Она начала работать еще десятилетней девушкой. Работала в деревне на полевых работах, а затем - дояркой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как дожить до 100 лет - 5 советов

Долгожительница имеет прекрасную память и всегда в хорошем настроении. Своей положительной энергетикой щедро делится со всеми, кто приходит в гости.

"Я переживала трудные годы, надеясь на себя, Господа Бога и свою большую, дружескую семью, - говорит женщина. - Считаю себя счастливым человеком. Ведь счастье, это когда у тебя есть столько наследников!".

80 жителям местечка Аччиароли на южном побережье Италии исполнилось 100 и больше лет. Население города — 700 человек. Все долгожители имеют незначительные проблемы со здоровьем. Этот феномен привлек внимание ученых.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Имеет 53 наследника: умер самый старый человек планеты - фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июня

Имеет 53 наследника: умер самый старый человек планеты - фото

Неизвестные пытались разгромить украинские посольства в РФ

Самое читаемое
&quot;Трупы валяются, как мусор&quot; - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
"Трупы валяются, как мусор" - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
3
 Просмотров: 5931
&quot;Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий&quot; - Геращенко
"Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий" - Геращенко Просмотров: 4833
Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
11
 Просмотров: 3987
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
7
 Просмотров: 2826
Пропавшего в Чехии 19-летнего украинца нашли мертвым
Пропавшего в Чехии 19-летнего украинца нашли мертвым
3
 Просмотров: 2592
Общество
Зеленский обратился к королеве Елизавете II
Зеленский обратился к королеве Елизавете II Просмотров: 108
Платные камеры в тюрьме дали заработать впечатляющую сумму
Платные камеры в тюрьме дали заработать впечатляющую сумму Просмотров: 162
Гороскоп на вторую половину июня: астролог шокировала прогнозом
Гороскоп на вторую половину июня: астролог шокировала прогнозом
 Просмотров: 198
Неизвестные пытались разгромить украинские посольства в РФ
Неизвестные пытались разгромить украинские посольства в РФ
 Просмотров: 414
Синоптик назвала области, где будут идеальные июньские выходные
Синоптик назвала области, где будут идеальные июньские выходные Просмотров: 117
Больше всего комментируют
6
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
5
"Слуги народа" назвали проблему номер один
5
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
2
Історія з курткою
2
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
Голосов: 56449
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть