Имеет 53 наследника: умер самый старый человек планеты - фото

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12 июня 2013 года умер старейший житель планеты. Японец ушел на 116 году жизни.

Дзироемон Кимура получил статус самого старого человека в мире и сертификат Книги рекордов Гиннеса в декабре 2012 года после смерти американки Бесс Купер.

За два дня до нового 2013 году он стал человеком с самой длинной продолжительностью жизни, чья дата рождения точно зафиксирована в официальных документах. Абсолютный рекорд по продолжительности жизни принадлежит француженке Жанне Кальман, которая умерла в 1997 году, прожив более 122 лет.

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В заключении врачей госпиталя города Кетанго префектуры Киото указано, что смерть пациента 1897 года рождения наступила утром в среду по естественным причинам.

В течение 40 лет Кимура работал в почтовом отделении, а после выхода на пенсию занимался фермерством до 90 лет. Он воспитал семерых детей, став дедом для 14 внуков, 25 правнуков и 14 праправнуков.

После смерти Кимуры 115-летнюю японку Мисао Окава признали самым пожилым жителем Земли. 1 апреля 2015 года на 117 году жизни женщина умерла.

В 2019 году самым старым человеком планеты стала японка Кане Танака. 2 января 2021 года она отпраздновала 118-й день рождения. Праздник Кане Танака отмечала в доме для людей пожилого возраста вместе с друзьями и персоналом.

Кане Танака проводит время за физической активностью, игрой в Реверси. У нее хороший аппетит, она любит есть шоколад и пить колу.

Когда ее спросили о секрете долголетия, Танака ответила: "Есть вкусную пищу и учиться". Она сказала, что хочет дожить до 120 лет.

24 мая 2021 года в Украине отпраздновала свой 108-й день рождения долгожительница Затишанской общины Елена Малевская. Она воспитала двоих детей и семерых внуков. Сейчас у нее - 18 правнуков и 21 праправнук.

Всю жизнь женщина тяжело работала в колхозе села Россияновка. Сейчас, на склоне лет, она окружена заботой своих родных и близких.

Малевская пережила две революции, две мировые войны и столько же голодоморов. Она начала работать еще десятилетней девушкой. Работала в деревне на полевых работах, а затем - дояркой.

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Долгожительница имеет прекрасную память и всегда в хорошем настроении. Своей положительной энергетикой щедро делится со всеми, кто приходит в гости.

"Я переживала трудные годы, надеясь на себя, Господа Бога и свою большую, дружескую семью, - говорит женщина. - Считаю себя счастливым человеком. Ведь счастье, это когда у тебя есть столько наследников!".

80 жителям местечка Аччиароли на южном побережье Италии исполнилось 100 и больше лет. Население города — 700 человек. Все долгожители имеют незначительные проблемы со здоровьем. Этот феномен привлек внимание ученых.