"Идут снега" - синоптик о погоде в первые дни зимы

В первые дни зимы Украину ожидает похолодание Фото: ukrinform.ua

С первого декабря в Украине ожидается снижение температуры, с 2-3 декабря - мокрый снег.

"Воскресенье принесет похолодание, но осадков еще не будет. А вот в понедельник постепенно с запада на восток - будет выпадать снег с дождем ", - сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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На юге предполагается больше дождя, однако отдельными участками возможен также мокрый снег.

"Что сразу станет с нашими дорогами, понимают все, - добавляет Диденко. - Кто не поменял резину на зимнюю, обязательно это стоит сделать в ближайшие дни. Потому что декабрь придет, как по писаному, с осложнениями погоды зимним образом".

В этом году синоптики прогнозируют умеренно теплую зиму. Теплым ожидают январь.