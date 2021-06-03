И. о. руководителя САП провалил тест на добропорядочность

Грищук набрал три из семи голосов. Фото: facebook.com/makcum.gryshchuk

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук не доказал свою добропорядочность для дальнейшего участия в конкурсе на должность главы ведомства.

1 июня Грищук проходил собеседование относительно соответствия критерию добропорядочности, передает УНН. Для дальнейшего участия в конкурсе он не набрал необходимого количества голосов. За него проголосовали два представителя от Совета прокуроров Украины - Драго Кос и Роман Куйбида, а также представитель от Рады Вячеслав Навроцкий.

В ходе конкурса члены комиссии озвучили претенденту на должность ряд жалоб, поступивших от адвокатов и организаций относительно его недобросовестности. Речь шла о:

- получение Грищуком премий в размере 100-160%, в частности, после подписания им письма по поддержке Назара Холодницького;

- недекларирование до 2020 года квартиры в Тернополе, которая принадлежала Грищуку с 1996-го на праве общей собственности;

- распоряжение не указывать фамилию Олега Гладковского в процессуальных документах, что подаются в суд по делу о коррупционных схемах в оборонной отрасли;

- закрытие уголовного производства в отношении генерала Павла Ткачука, который записал свои элитные дома и авто на тещу-пенсионерку;

- ответы Грищука на вопросы, ставшие предметом полиграфического исследования; они не были озвучены членами комиссии, однако вызвали предостережение относительно добропорядочности кандидата.

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Конкурс на должность руководителя САП начался 25 января. В прошлом году в августе Назар Холодницкий уволился с должности главы САП. Проработал более четырех лет. Обязанности руководителя исполняет Максим Грищук. Кандидатов на руководящие должности в САП отбирают через проверку на полиграфе и практические задания. Грищук вместе с НАБУ провалили противодействие коррупции в Укрзализныце. Некомпетентность антикоррупционеров подтвердила и временная следственная комиссия по вопросам оценки критического состояния украинской железной дороги. В декларации Грищука за 2019 год было вероятное занижение стоимости б/у авто Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска. Согласно декларации, авто стоило 368,5 тыс. грн — а это вдвое дешевле, чем начальная цена б/у авто этой же марки на сегодня по данным специализированных источников.