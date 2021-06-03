И. о. руководителя САП провалил тест на добропорядочность

 
Ексклюзивы
1/5
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
3 Просмотров: 2646
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Просмотров: 261
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Просмотров: 495
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Просмотров: 531
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Просмотров: 648
Вторые сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны
Вторые сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны
Просмотров: 423
Как есть ранние фрукты и не травится
Как есть ранние фрукты и не травится
Просмотров: 270
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Просмотров: 252
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Просмотров: 198
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Просмотров: 549
Фото
Все фото
5
7
13
6
3
Не лавки, а произведение искусства: в парке появились уникальные объекты
Не лавки, а произведение искусства: в парке появились уникальные объекты
&quot;Сучка не захочет - кобель не вскочит&quot; - депутат-священник вляпался в сексистский скандал
"Сучка не захочет - кобель не вскочит" - депутат-священник вляпался в сексистский скандал
Во Львове открыли уникальную железную дорогу для детей - яркие фото
Во Львове открыли уникальную железную дорогу для детей - яркие фото
Укрпочта продала недействующее отделения под церковь РПЦ в Украине
Укрпочта продала недействующее отделения под церковь РПЦ в Украине
Протестные двери ОП отреставрировали и вернули на место - фото
Протестные двери ОП отреставрировали и вернули на место - фото
Видео
Все видео
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
Карпаты замело снегом. Туристов просят не ходить в горы
Карпаты замело снегом. Туристов просят не ходить в горы
"Румыны будут е**ть всех украинцев" - пьяный священник РПЦ бросался на полицейских
"Румыны будут е**ть всех украинцев" - пьяный священник РПЦ бросался на полицейских
Еще один "слуга народа" извинился перед украинцами
Еще один "слуга народа" извинился перед украинцами
Интервью
1/5
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 702
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1980
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 531
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 1098
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 441
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 540
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
четверг, 03 июня 2021 10:12

И. о. руководителя САП провалил тест на добропорядочность

  Комментировать
И. о. руководителя САП провалил тест на добропорядочность
Грищук набрал три из семи голосов. Фото: facebook.com/makcum.gryshchuk

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук не доказал свою добропорядочность для дальнейшего участия в конкурсе на должность главы ведомства.

1 июня Грищук проходил собеседование относительно соответствия критерию добропорядочности, передает УНН. Для дальнейшего участия в конкурсе он не набрал необходимого количества голосов. За него проголосовали два представителя от Совета прокуроров Украины - Драго Кос и Роман Куйбида, а также представитель от Рады Вячеслав Навроцкий.

В ходе конкурса члены комиссии озвучили претенденту на должность ряд жалоб, поступивших от адвокатов и организаций относительно его недобросовестности. Речь шла о:

- получение Грищуком премий в размере 100-160%, в частности, после подписания им письма по поддержке Назара Холодницького;

- недекларирование до 2020 года квартиры в Тернополе, которая принадлежала Грищуку с 1996-го на праве общей собственности;

- распоряжение не указывать фамилию Олега Гладковского в процессуальных документах, что подаются в суд по делу о коррупционных схемах в оборонной отрасли;

- закрытие уголовного производства в отношении генерала Павла Ткачука, который записал свои элитные дома и авто на тещу-пенсионерку;

- ответы Грищука на вопросы, ставшие предметом полиграфического исследования; они не были озвучены членами комиссии, однако вызвали предостережение относительно добропорядочности кандидата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Избрание прокурора САП: члены комиссии связаны с подозреваемым во взяточничестве Татаровым

Конкурс на должность руководителя САП начался 25 января. В прошлом году в августе Назар Холодницкий уволился с должности главы САП. Проработал более четырех лет. Обязанности руководителя исполняет Максим Грищук. Кандидатов на руководящие должности в САП отбирают через проверку на полиграфе и практические задания.

Грищук вместе с НАБУ провалили противодействие коррупции в Укрзализныце. Некомпетентность антикоррупционеров подтвердила и временная следственная комиссия по вопросам оценки критического состояния украинской железной дороги.

В декларации Грищука за 2019 год было вероятное занижение стоимости б/у авто Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска. Согласно декларации, авто стоило 368,5 тыс. грн — а это вдвое дешевле, чем начальная цена б/у авто этой же марки на сегодня по данным специализированных источников.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «И. о. руководителя САП провалил тест на добропорядочность». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

Сожгли Москву. Погибло до 80 тыс. горожан

Король отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной светской львицей

Самое читаемое
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
7
 Просмотров: 11340
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
20
 Просмотров: 5112
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные Просмотров: 4482
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
6
 3 Просмотров: 4149
Неземная вкусности: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому
Неземная вкусности: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому Просмотров: 4122
Общество
Вакцины не спасут - в ВОЗ ожидают страшных штаммов Covid-19
Вакцины не спасут - в ВОЗ ожидают страшных штаммов Covid-19 Просмотров: 576
Коронавирус наседает на Киев. Что с другими регионами
Коронавирус наседает на Киев. Что с другими регионами Просмотров: 756
В Украину идет потепление. Где сегодня будет до +20°С
В Украину идет потепление. Где сегодня будет до +20°С Просмотров: 558
Гороскоп на 3 июня: доверяйте предчувствиям
Гороскоп на 3 июня: доверяйте предчувствиям
 Просмотров: 468
Народные приметы 3 июня. Сегодня нельзя путешествовать
Народные приметы 3 июня. Сегодня нельзя путешествовать Просмотров: 216
Больше всего комментируют
4
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
3
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
3
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
2
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
1
Военные расстреляли 26 людей
Голосов: 56383
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть