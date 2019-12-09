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понедельник, 09 декабря 2019 05:00

Холодницкий рассказал о разговоре с "Джокером"

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Холодницкий рассказал о разговоре с &quot;Джокером&quot;
Холодницкому написал пранкер "Джокер". Фото: Еспресо

Пранкер "Джокер" написал главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому о том, что располагает информацией для производств. Однако предоставит ее еще не скоро.

"Он представился Джокером. Тоже написал по фотографии генпрокурора (вместо собственного фото в профиле, он использует фото Руслана Рябошапки – УП). Сказал, что у него есть куча информации. На мою просьбу выдать ее нормально, в официальном порядке, он сказал, что еще не время, но он это обязательно сделает", рассказал Холодницкий в эфире телеканала ICTV.

Однако Холодницкий объяснил, что без устройств, из которых велась переписка, и их специальной проверки, "разоблачения", которые сделал пранкер не могут быть использованы следствием.

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С 31 октября неизвестный пранкер в телеграмм-канале "Джокер" начал публиковать скриншоты своей переписки от имени генпрокурора с нардепами фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко и Михаилом Радуцким.
В частности, в переписке с Радуцким речь шла о дополнительных выплатах депутатам фракции.
Стоит отметить, что сам Радуцкий подтвердил факт переписки, но заявил, что общался с неизвестным лицом, которое в его телефоне было записано как "хз".
В "Слуге народа" заявили, что случаи переписки пранкера от имени генпрокурора Руслана Рябошапки с депутатами от "Слуги народа" должны быть предметом детального анализа правоохранительных органов.

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