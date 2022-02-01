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вторник, 01 февраля 2022 18:13

"Хочу записать альбом колыбельных" - Вакарчук рассказал о сыне

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&quot;Хочу записать альбом колыбельных&quot; - Вакарчук рассказал о сыне
По сообщениям СМИ, матерью сына Святослава Вакарчука является продюсер Евгения Яцута. Фотоколлаж: Telegraf

Лидер группы "Океан Ельзи", бывший народный депутат Святослав Вакарчук рассказал, что с рождением сына Ивана хочет записать альбом колыбельных.

Об этом сказал журналу "Теленеделя".

"Маленькие дети влияют на какие-то бытовые изменения. Ну и, безусловно, появились определенные эмоции, которых я раньше не знал. Даже хочу записать альбом колыбельных. Правда, сын еще очень маленький, чтобы выбрать, какие ему больше нравятся. Поэтому немного придется подождать", - рассказал.

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Касательно кризиса возраста музыкант заявил: "Я не совсем понимаю, что это такое".

"Некоторые говорят, что кризис среднего возраста начинается в 30 лет, некоторые - что в 40 или 50. Но ведь он не может длиться 20 лет? Безусловно, у меня произошла переоценка ценностей - это обусловило много событий в жизни. Это кризис? Не знаю. Я не специалист по этому вопросу", – сказал Вакарчук.

О рождении сына музыканта стало известно в августе прошлого года. Мальчика назвали в честь отца Святослава.

Музыкант скрывает избранницу, которая родила ему первенца. СМИ называют продюсера украинского продакшена Radioaktive Film Евгению Яцуту. Прессслужба музыканта не опровергла и не подтвердила эту информацию.

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01
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