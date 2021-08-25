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Рассказали, кто родил Вакарчуку первенца

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  Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Фото: hvylya
Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Фото: hvylya

В фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука родился сын.

Его назвали в честь отца музыканта Иваном. Информацию подтвердили в пресс-службе артиста

О матери мальчика ничего не сообщается. Святослав свою избранницу скрывает.

Различные СМИ утверждают, что первенца музыканту родила 39-летняя продюсер ведущего украинского продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута. Они снимают рекламу, клипы - среди них и для группы "Океан Эльзы".

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В мае, на одном из публичных киномероприятиях, Евгению заметили беременной, а недавно она просила друзей в Facebook помочь найти ей двух круглосуточных нянь, а о детях писала во множественном числе. Известно, что у Евгении есть дочь от первого брака.

  Сына Вакарчуку родила 39-летняя продюсерка. Фото: molodist
Сына Вакарчуку родила 39-летняя продюсерка. Фото: molodist

Женщина также публиковала воспоминание с венком на Ивана Купала с загадочной надписью: "Мой венок таки доплыл до назначения".

Журналисты пыталась пообщаться с Евгенией, но она не отвечает на телефонные звонки. Сам музыкант никаких комментариев не дает.

Фронтмен группы "Океан Эльзы" 46-летний Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Новорожденного сына назвали Иван - в честь отца Вакарчука, Героя Украины Ивана Александровича.

СМИ распространяли информацию, что мальчик родился 19 августа. Однако в команде Вакарчука это опровергли. Точную дату рождения не разглашают.

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