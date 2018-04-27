"Хочу подорваться со всеми продажными членами Шевченковского комитета" - Владимир Гарбуз

Художника Владимира Гарбуза 9 раз номинировали на получение Шевченковской премии. Фото: Тарас Подолян

Художника Владимира Гарбуза 9 раз номинировали на получение Шевченковской премии. Ее лауреатом он так и не стал.

Об этом он рассказал корреспондентуGazeta.ua во время интервью.

"Доходил к третьему туру и на этом все заканчивалось. Никогда из-за этого не расстраивался. За годы независимости мы так и не смогли создать собственное государство. Наша страна все 25 лет ээто время была подконтрольна Москве. Какая польза от премии, которую вручали в таких условиях? К тому же, и лауреатов определяют нечестно. Верю, что Господь оберегал меня от получения Шевченковской премии", - сказал Владимир Гарбуз.

"Когда узнал, что меня хотят номинировать 10 раз, попросил этого не делать. Сейчас хочется приобрести взрывчатки. Прийти и подорваться вместе со всеми продажными членами Шевченковского комитета", - добавил художник.

Владимир Гарбуз имеет мастерскую в Дарницком районе столицы. На улицу любит выходить в черной шляпе.

"Когда гуляю по городу, меня принимают за иностранца. Всегда обращаются на английском языке. Как-то один калека по-английски попросил милостыню. Дал ему 20 гривен и сказал: "Я - местный", - поделился Гарбуз.

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"Девушки на улице крутятся у меня постоянно. Как-то сидел на скамейке в Мариинском парке. Подошла одна красавица. Протянула визитку: "Я работаю массажисткой. Могу вам сделать любой массаж ". Ответил:" Этого не надо, а вот нарисовать вас я бы не отказался", - добавил художник.

Владимир Гарбуз сделал бронзовые скульптуры Петра Порошенко и Виталия Кличко. Готов обе работы продать, но будут стоить недешево. На изготовление одной идет $3 тыс