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пятница, 21 июня 2019 12:45

Henkel планирует использовать в упаковке 100% пластика, который подлежит переработке и утилизации

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Henkel планирует использовать в упаковке 100% пластика, который подлежит переработке и утилизации
Нина Домбровская, президент компании "Хенкель" в Украине: "Сегодня более 80% упаковки, которую использует в своей деятельности компания, уже подлежит вторичной переработке"

Реализация целей устойчивого развития компании Henkel, международного лидера в области производства косметической продукции и химических средств для быта и промышленности, особенно в области экологии и защиты окружающей среды - одна из ключевых задач, которая отражает глобальные цели ООН по устойчивому развитию и предусматривает защиту окружающей среды и бережное отношение к ресурсам.

"Сейчас доля перерабатываемого использованного пластика во всем мире не превышает 14%, а ежегодно более 8 млн тонн пластиковых отходов загрязняют окружающую среду. Весь мир активно работает над переходом к экономике замкнутого цикла, главная идея которой заключается в сборе и переработке использованных материалов для их повторного использования. Это позволит не только сэкономить ресурсы (очевидная выгода для бизнеса), но и уменьшить влияние на окружающую среду. Поэтому компания Henkel поставила себе цель: к 2025 году мы хотим, чтобы 100% упаковочного материала, который используется во всех продуктах, подлежал переработке. Сегодня более 80% упаковки, которую использует в своей деятельности компания Henkel, уже подлежит вторичной переработке", - рассказала во время выставки Нина Домбровская, президент компании "Хенкель" в Украине.

Во всем мире Henkel уделяет особое внимание инновационным решениям по использованию, утилизации, переработке и повторному использованию пластиковой упаковки. В рамках Henkel Sustainability Week компания "Хенкель Украина" провела в своем офисе выставку "Пластиковая упаковка @ Henkel", на которой поделилась передовыми инновационными решениями в области обращения с пластиком. Уже сейчас компания предпринимает шаги, чтобы повысить долю упаковки, изготовленой ​​из переработанного пластика.

"Сегодня ответственные компании разрабатывают политику и стандарты обращения с пластиком и его отходами. Наша миссия - использование материалов, которые не вредят природе, создание рационального дизайна упаковки, который позволит замкнуть цикл "производство - переработка - повторное использование", - пояснила во время выставки Нина Домбровская.

Борьба с пластиковыми отходами позволяет во всем мире оказывать помощь социально уязвимым категориям людей - они получают вознаграждение за собранный пластик. Социальное предприятие The Plastic Bank с партнерами строит на Гаити новые станции сбора пластика, где общины могут зарабатывать деньги или получать услуги, собирая пластиковые отходы.

"Henkel - первая большая глобальная компания, которая стала партнером социального предприятия The Plastic Bank и успешным участником проекта Social Plastic. В Европе с октября 2018 года начался выпуск первой упаковки для продукции Henkel с маркировкой Social Plastic®. Это 25 000 бутылок для моющих средств и бытовых моющих средств. В 2019 году компания планирует расширить использование упаковок с маркировкой Social Plastic® на отдельных производственных линиях", - отметила Нина Домбровская о некоторых мировых инициативах, которые поддерживает компания.

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