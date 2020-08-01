Хабаровск для украинцев должен быть тревожным набатом - Волошина

22-й день продолжаются протесты в российском Хабаровске. Фото УНИАН:

Тех, кто надеется, что хабаровские митинги могут перерасти в революцию, ждет разочарование. Об этом в журнале "Країна" пишет публицист Лариса Волошина.

"Это не начало, но уже тенденция. На фоне экономических последствий от санкций и удешевления нефти нет очевидного роста любви к президенту. Сил, для установки в России сталинского толка диктатуры тоже нет. Единственный возможный способ поднять престиж режима - маленькая победоносная война. Крым 2: 0. Чтобы с красивыми кадрами на телевидении, но без кровопролития и ужасов боевых действий. И тут Украина есть над чем подумать. Ничто так не порадует имперский дух российском обывателю, как "присоединение" еще несколько "исконно русских" украинских областей.

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Хабаровск для украинцев должен быть тревожным набатом. Недаром российские аналитики заговорили, что "довольно либеральничать".

У Путина остается все меньше возможностей. Продолжив себе срок до бесконечности, он вынужден искать, как возродить в русских "кримнашистський" подъем. Соответственно, в Украине все меньше времени на подготовку к новой волне российских захватнических наступлений. Понимают ли это на Банковой? Скорее всего, да. Вопрос лишь в том, какую тактику изберут", - считает Лариса Волошина.

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Руководителя Хабаровского края России 50-летнего Сергея Фургала задержали 9 июля по дороге домой и отправили в Москву. Суд арестовал его на 2 месяца по подозрению в организации покушений и убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. По сообщению российских СМИ, речь идет об убийстве бизнесменов Евгения Зари в 2004 году, Олега Булатова в 2005-м и покушение на амурского предпринимателя Александра Смольского. Сам губернатор Хабаровского края вины не признает. 11 июля в Хабаровске на улицы вышли, по разным оценкам, от 12 до 35 тыс. человек. Выступают против давления на Фургала. Митинги прошли также в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Амурске и в районных центрах Хабаровского края. Люди скандировали "Путин — вор", "Свободу", "Москва, уходи", "Дальний Восток — наш". Местные считают арест Фургала политическими репрессиями. Он — представитель оппозиционной Либерально-демократической партии России. На посту губернатора с 2018-го. Тогда победил кандидата от "Единой России" с поддержкой почти 70%. Во время голосования за изменения к конституции России в Хабаровском крае явка составила 44% - один из самых низких показателей по РФ.