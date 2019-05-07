Грозы и ветер: каким областям завтра не повезет с погодой

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
1 Просмотров: 2675
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 693
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 1566
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 2502
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5319
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1827
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1926
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3123
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5420
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6822
Фото
Все фото
9
4
5
6
8
Киевский фуникулер перевез 1 млн людей во время войны
Киевский фуникулер перевез 1 млн людей во время войны
Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии
Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии
Некалендарная зима: карпатские перевалы засыпает снегом
Некалендарная зима: карпатские перевалы засыпает снегом
Переселенка научилась делать оригинальные украшения из лент
Переселенка научилась делать оригинальные украшения из лент
Шоколадная замша и цветная глазурь - показали изысканные десерты украинских кондитеров за рубежом
Шоколадная замша и цветная глазурь - показали изысканные десерты украинских кондитеров за рубежом
Видео
Все видео
"Морду бы разбила и выбросила в окно": учительница угрожала ученикам
"Морду бы разбила и выбросила в окно": учительница угрожала ученикам
Google представила новое творческое приложение
Google представила новое творческое приложение
Евровидение-2019: показали репетиции
Евровидение-2019: показали репетиции
Химия без учебников: как сделать школьную программу более интересной
Химия без учебников: как сделать школьную программу более интересной
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2682
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1161
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1305
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3060
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3222
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 2493
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
вторник, 07 мая 2019 14:32

Грозы и ветер: каким областям завтра не повезет с погодой

  Комментировать
Грозы и ветер: каким областям завтра не повезет с погодой
8 мая в большинстве регионов ожидают дожди и сильный ветер. Фото: unian.ua

8 мая погода в Украине будет контрастной: на западе ожидается потепление, на севере - похолодание.

"Уже завтра в западных областях, включая Карпаты, потеплеет. Конечно, так просто насыщенность влагой не отступит - где небольшие осадки возможны, но слабые и местами. Температура воздуха повысится, днем ​​до +11...+14 градусов. Однако ближайшей ночью возможные заморозки 0-3 градуса", - написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На севере и в большинстве центральных областей ощутимо похолодает, местами возможны грозовые дожди и сильный ветер. В течение дня ожидается +9...+12 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Некалендарная зима: карпатские перевалы засыпает снегом

На юге Украины в среду будет ветер и осадки. Температура — +10...+23 градусов. В восточных областях прогнозируют дожди с грозами. Воздух прогреется до +19 ... + 24 градусов.

Погода в Киеве будет преимущественно сухой, днем ​​температура не превысит 12 градусов.

В Украину приближается циклон Xerxes. В Винницкой области уже начался сильный дождь. Кроме того, вторник, 7 мая, будет особенно мощным и синоптически некомфортным на западе Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Грозы и ветер: каким областям завтра не повезет с погодой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Киевский фуникулер перевез 1 млн людей во время войны

Самое читаемое
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
16
 1 Просмотров: 34957
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 29646
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
8
 1 Просмотров: 21567
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево Просмотров: 20908
Показали самый живописный каньон Украины
Показали самый живописный каньон Украины
12
 Просмотров: 16408
Общество
"Своих от чужчих отличаем": "Интер" готовит новый "победный" концерт
"Своих от чужчих отличаем": "Интер" готовит новый "победный" концерт Просмотров: 153
Активистку облили помоями возле театра
Активистку облили помоями возле театра Просмотров: 162
Киевский фуникулер перевез 1 млн людей во время войны
Киевский фуникулер перевез 1 млн людей во время войны
9
 Просмотров: 270
Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии
Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии
4
 Просмотров: 1711
Артему Колеснику с ДЦП после операции нужна помощь на реабилитацию
Артему Колеснику с ДЦП после операции нужна помощь на реабилитацию
 Просмотров: 36
Больше всего комментируют
44
За что стоит поблагодарить Порошенко
6
Парубий может пойти в списке партии Порошенко — СМИ
2
Стало известно, кем Зеленский заменит Климкина
2
Зеленский встретился с раввинами
2
Порошенко дал совет Зеленскому
Голосов: 38413
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua