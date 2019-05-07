Грозы и ветер: каким областям завтра не повезет с погодой

8 мая в большинстве регионов ожидают дожди и сильный ветер. Фото: unian.ua

8 мая погода в Украине будет контрастной: на западе ожидается потепление, на севере - похолодание.

"Уже завтра в западных областях, включая Карпаты, потеплеет. Конечно, так просто насыщенность влагой не отступит - где небольшие осадки возможны, но слабые и местами. Температура воздуха повысится, днем ​​до +11...+14 градусов. Однако ближайшей ночью возможные заморозки 0-3 градуса", - написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На севере и в большинстве центральных областей ощутимо похолодает, местами возможны грозовые дожди и сильный ветер. В течение дня ожидается +9...+12 градусов.

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На юге Украины в среду будет ветер и осадки. Температура — +10...+23 градусов. В восточных областях прогнозируют дожди с грозами. Воздух прогреется до +19 ... + 24 градусов.

Погода в Киеве будет преимущественно сухой, днем ​​температура не превысит 12 градусов.

В Украину приближается циклон Xerxes. В Винницкой области уже начался сильный дождь. Кроме того, вторник, 7 мая, будет особенно мощным и синоптически некомфортным на западе Украины.