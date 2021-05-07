Грозы и дожди: синоптики детально описали погоду до средины мая

7-13 мая в Украине будет держаться дождливая погода. Фото: pixabay.com

В Украине будет держаться дождливая погода. Осадки вероятные следующие семь дней во всех регионах, иногда даже грозы. Температура воздуха днем ​​будет умеренной, в среднем +10...15°C. Ночью - на несколько градусов теплее. Наиболее тепло будет на востоке и юге. Там столбики термометров будут достигать +20°C.

Кроме того, по прогнозу Укргидрометцентра, ближайшую неделю будет ветрено, порывы составят до 12 м/с.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с погодой на ближайшие семь дней.

ЗАПАД

7 мая - облачно с прояснениями. Местами дожди, грозы. Температура воздуха днем ​​+10...15°C, ночью +3...8°C.

В Карпатах дождь. Температура днем ​​+8...13°C, ночью +2...7°C.

8 мая - переменная облачность. Местами дожди. Днем +10...15°C, ночью +3...8°C.

9 мая - облачно с прояснениями. Без осадков. Среди дня +14...19°C, ночью +1...6°C.

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ВОСТОК

7 мая - облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, местами грозы. Порывы ветра до 12 м/с. Температура днем ​​+15...20°C, ночью +8...13°C.

8 мая - переменная облачность. Ночью небольшой дождь, местами грозы. Температура днем ​​+15...20°C, ночью +8...13°C.

9 мая - облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, местами грозы. Порывы ветра до 12 м/с. Среди дня +11...16°C, ночью +5...10°C.

ЦЕНТР

7 мая - облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы. Днем +10...15°C, ночью +5...10°C.

8 мая - переменная облачность. Местами дожди, грозы. Температура днем ​​+10...15°C, ночью +5...10°C.

9 мая - облачно с прояснениями. Ночью местами дожди. Днем +13...18°C, ночью +2...7°C.

СЕВЕР

7 мая - облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами с грозой. Днем +10...15°C, ночью +5...10°C.

8 мая - переменная облачность. Дожди, местами с грозами. Днем +10...15°C, ночью +5...10°C.

9 мая - переменная облачность. Сухо. Днем +13...18°C, ночью +2...7°C.

ЮГ И КРЫМ

7 мая - облачно с прояснениями. Днем дождь, гроза. Порывы ветра до 12 м / с. Днем +15 ... 20 ° C, ночью +8 ... 13 ° C.

8 мая - облачно с прояснениями. Дожди, грозы. Днем +15 ... 20 ° C, ночью до + 13 ° C.

9 мая - облачно с прояснениями. Ночью дождь, местами грозы. Днем +14 ... 19 ° C, ночью +3 ... +8 ° C.

КИЕВ

7 мая - переменная облачность. Днем кратковременный дождь, возможна гроза. Днем +11...13°C, ночью до +10°C.

8 мая - облачно с прояснениями. Днем дождь. Днем +11...13°C, ночью +8...10°C.

9 мая - переменная облачность. Без осадков. Днем +13...15°C, ночью до +5...7°C.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 - 13 МАЯ

10 мая - облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Температура днем ​​+15...22°C, на западе дойдет до +24°C. Ночью +2...8°C.

11-12 мая - переменная облачность. Дожди возможны на западе. Днем +18...24°C, ночью до 16°C.

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13 мая - переменная облачность. Возможные осадки на западе. Днем +18...24°C. Ночью +10...16°C.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОГОДЕ В МАЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Самую низкую температуру, -2,9°C, зафиксировали 8 мая 1953 года в Луганске. Наивысшую, + 31,7°C, 1943-го в Симферополе.

Шквальный ветер был в Мариуполе Донецкой области 8 мая 2018-го. Достигал скорости 26 м/с.

Град размером с куриное яйцо выпал 8 мая 2012-го в Сквире Киевской области.

Лето в этом году будет довольно жарким. Но с дождями и грозами. Так, июнь будет довольно теплым, а в июле и августе ожидается много дождей и бурь.