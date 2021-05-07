Жара будет чередоваться с дождями и бурями: синоптик дал прогноз на лето

Лето-2021 будет достаточно жарким. Но с дождями и грозами. Фото: pixabay.com

Лето в этом году будет довольно жарким. Но с дождями и грозами.

Так, июнь будет довольно теплым, а в июле и августе ожидается много дождей и бурь, говорит народный синоптик Леонид Горбань, передает ТСН.

В июне: 1-2 числа - тепло и дожди, 3-5 июня - жара, 6-7 июня - дожди, 9-22 июня - сухо и жарко, 25, 26, 30 - дожди, от 23 июня и до конца месяца - умеренная теплая погода.

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В июле: начало месяца будет дождливым, от 4 до 8 июля - аномальная жара, 11-12 июля - дожди и бури, 16-17 июля - дожди, от 18 до 28 июля - жара, 25 - гроза и буря, 30 июля - дожди.

В августе: 1-3 августа - сильная жара, 2 августа - гроза и буря, 8 - буря, 11-14, 22, 27 и 29 августа - дожди, от 19 до 21 и от 23 до 26 августа - жара.

В пятницу, 7 мая, во многих областях пройдут дожди с грозами. Также ожидается сильный ветер. Грозы ожидаются в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Тернопольской, Львовской, Полтавской областях.