ГПУ выявила коррупцию в Минобороны

За расследование возьмутся детективы НАБУ. Фото: images.unian.net

Главная военная прокуратура начала расследовать коррупционную схему Минобороны.

Коррупционное преступление нанесло Украине убытков на 173 млн грн, сообщает пресс-служба ГПУ.

Следствие установило, что сотрудники Министерства обороны в 2017 году при закупке импортных средств связи для нужд обороны в контракте не предусмотрели обязательное условие о получении Украиной соответствующих компенсаций на общую сумму более 173 млн гривен.

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"Главной военной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей об злоупотреблении властью или служебным положением", - написали в сообщении.

Досудебное расследование по этому уголовному делу поручили Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).

НАБУ изъяло у Минобороны 15 томов документов. Все они касаются госзакупок оружия и военной техники. Сейчас бюро изучает обстоятельства внесения в государственный оборонного заказа грузовиков и ценообразования на указанную продукцию.