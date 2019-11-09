Детективы НАБУ изъяли 15 томов документов в Минобороны

НАБУ изъяло у Минобороны 15 томов документов.
Все они касаются госзакупок оружия и военной техники, пишет Минобороны.
Сейчас бюро изучает обстоятельства внесения в государственный оборонного заказа грузовиков и ценообразования на указанную продукцию.
Группа детективов работать месяц.
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"В частности, проводится проверка обоснованности закупки в 2015-2019 годах санитарных автомобилей" Богдан-2251 "и грузовых автомобилей" МАЗ-5316 "и" МАЗ-6317 ". В рамках производства выясняются причины ежегодного роста на 30 процентов цены на эти автомобили , а также законность и основания заключения дополнительных соглашений, которые увеличивали их стоимость ", - говорится в сообщении.
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро возбудить уголовное производство в отношении руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы.
Об этом говорится в постановлении суда от 6 ноября 2019 года.
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