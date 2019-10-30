Госпитализировали студентов, сделавших презентацию для Зеленского

В Мариуполе 16 студентов попали в больницу после совместного ужина. Фото: konkurent.in.ua

Ночью 30 октября в Мариуполе в инфекционное отделение больницы попали 16 студентов Украинской академии лидерства.

Как сообщил корреспонденту Gazeta.ua собственный источник в УАЛ, накануне студенты употребляли пищу на ужине, который устроила кейтеринговая компания.

А ночью 16 студентов УАЛ попали в инфекционное отделение Мариупольской больницы с диагнозом "острый гастроэнтерит". Произошло ли отравление во время ужина, пока не подтвердили и не опровергли.

"В Мариуполь приехали почти 300 УАЛовцев - студенты и члены команды. А в больницу попали менее 20. Пока трудно сказать, чем именно они отравились", - неофициально сообщил представитель УАЛ.

В Мариуполь студенты и менторы из пяти ячеек Украинской академии лидерства съехались для участия в Первом инвестиционном форуме RE: think. Invest in Ukraine.

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Днем 29 октября студенты УАЛ презентовали свои проекты перед гостями форума. После презентации президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не сомневается, что с Украины скоро будут брать пример.

С 25 по 27 октября 2019-го в инфекционное отделение Черниговской областной детской больницы госпитализированы 15 учеников местной школы №7.