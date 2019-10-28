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15 школьников в больнице - в Чернигове вспышка гепатита "А"

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15 школьников в больнице - в Чернигове вспышка гепатита &quot;А&quot;
В Чернигове 15 школьников госпитализированы - предварительно диагностировали гепатит "А". Фото: dt.ua

С 25 по 27 октября 2019 в инфекционное отделение Черниговской областной детская больница госпитализированы 15 учеников местной школы № 7.

Врачи предварительно диагностировали вирусный гепатит "А", сообщают в пресс-службе ГУ ДСНС в Черниговской области.

Дети к врачам стали обращаться с 25 октября. На сегодняшний день госпитализировали 15 школьников.

Окончательный диагноз устанавливается. Также проводят комплекс противоэпидемических заходив.Правоохоронци в свою очередь открыли уголовное производство Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

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Гепатит А - острая инфекционная болезнь с поражением печени, передается фекально-оральным механизмом. Во многих случаях заболевание протекает почти или совсем бессимптомно, особенно у детей и молодых людей. Время между инфицированием и появлением симптомов составляет от двух до шести тижнив.Якщо симптомы появляются, они, как правило, сохраняются в течение 1-4 недель в неосложненных случаях. В первые 3 дня болезни наблюдают гарячнку, слабость, снижение аппетита, желтуха, в тяжелых случаях - может быть рвота, боль в животи.Гостра печеночная недостаточность возникает редко и чаще всего ее встречают среди людей с фоновыми тяжелыми болезнями.

В Полтавской области превышены многолетние показатели заболеваемости острым вирусным гепатитом. Об этом сообщили на официальном сайте Лабораторного центра Минздрава в Полтавской области.

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Дата
28
октября

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