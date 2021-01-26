"Горячее стало после "огненного" Крещения" - капеллан вспомнил кровавые дни на Майдане

Иван Гальо во времена Майдана периодически приезжал домой и собирал необходимые для протестующих вещи. Фото: Валерий Шмаков

Наиболее кровавыми событиями Майдана 2013-2014 годов стали противостояния в феврале.

Столкновения между "беркутовцами" и протестующими перерастали в настоящие бои. В результате много людей погибло. С Небесной сотней люди также прощались на Майдане.

"Начался ужас, которого я в жизни не видел. Вокруг много людей со страшными открытыми ранами. Раненые просили, чтобы я помолился, и так ходил от одного к другому, спрашивал как зовут. Один называет имя, а сбоку второй стонет и плачет от боли. Сносили много мертвых, над ними тоже молился, искали с медиками документы. Это продолжалось почти без остановки", - вспоминает капеллан и майдановец Иван Гальо из города Хыров Старосамборского района Львовской области.

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Он прибыл на Майдан в первые дни и с тех пор ездил постоянно вместе с единомышленниками. Когда возвращался домой, то собирал все, что нужно в Киев. Впоследствии стал волонтером и оказался на войне.

Полное интервью с Иваном Гальом читайте в журнале "Країна" от 28 января.

Вышла 2-я книга воспоминаний "Майдан. Прямая речь". Ее упорядочила кандидат филологических наук Елена Чебанюк. В нее вошло 28 интервью, записанных в течение 2014-2019 годов с участниками и свидетелями событий Революции достоинства.