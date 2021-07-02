Гороскоп на выходные: с какими знаками лучше избегать общения

С чувством юмора у людей будут проблемы. Шутки закончатся плохо. Фото: pixabay.com

3-4 июля вряд ли что-то сможет испортить вам настроение. Разве что неожиданные шумные гости. Потерпите эти неудобства ради любимых и детей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это последняя четверть лунного цикла, - говорит астролог. - Повышается внутренняя тревожность у людей и животных. Хорошо будет вестись сдержанным и уравновешенным людям. Собирайте вещи в дорогу заранее. Есть риск забыть самое необходимое. Устройте себе хороший отдых. Серьезная работа не будет клеиться. Будьте осторожны. Не следует устраивать розыгрыши. С чувством юмора у людей будут проблемы. Шутки закончатся плохо. В выходные лучше избегать общения с Овнами, Скорпионами и Девами. Они будут требовать много внимания к себе, могут начинать конфликты в семье. Лишь в воскресенье вечером снова станут спокойными и приветливыми".

Овен

Деньги будут быстро всплывать. Не бросайте их на ветер. Контролируйте свои расходы, потому что рискуете остаться с пустым кошельком.

Телец

Заработки едва будут успевать покрывать текущие расходы. Старайтесь не увеличивать дефицита своего бюджета. Не одалживайте у людей денег.

Близнецы

В течение недели деньги поступали вовремя. Карман не будет оставаться пустой и в эти дни. Следите за детьми. Их вред может привести к потере необходимых вам вещей.

Рак

Не планируйте на эти дни больших закупок. Отложите покупку одежды. Купленные товары не будут служить долго.

Лев

Должники не смогут вовремя вернут вам деньги. Финансовый дефицит может заставить вас менять планы на выходные. Выбирайте экономичные формы отдыха.

Дева

Денег мало. Удовлетворить все свои потребности вы не сможете. Придется хорошо рассчитывать свои расходы. Не участвуйте в азартных играх. Выигрыша не будет.

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Весы

Вряд ли вы сможете реализовать масштабные планы в выходные. Отток средств на нужды семьи будет больше ожидаемого. Поэтому выбирайте недорогие формы отдыха.

Скорпион

Средств в кармане немного. Зато хорошо будут складываться обстоятельства. Большие затраты и не понадобятся. Отдых с друзьями обойдется недорого.

Стрелец

Вы своими руками принесете себе убытки. Не начинайте ремонтные работы. Не делайте переоснащение своего компьютера. Скорее что-то сломается в эти дни, чем наладится.

Козерог

Вы можете получить неплохие дополнительные прибыли, но для этого об отдыхе в субботу придется забыть. Сделайте выбор сами.

Водолей

Поход с семьей в кафе лучше заменить на прогулку в парке. Экономьте. Еще некоторое время придется мириться с трудностями.

Рыбы

Незначительные финансовые ограничения не испортят настроения. Все равно для приобретения новой одежды не лучшее время. Не пропустите дружеской вечеринки.

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