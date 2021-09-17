Гороскоп на выходные: на кого ждет неожиданная прибыль

Отложите важные дела до понедельника. Больше отдыхайте. Фото: pixabay.com

18-19 сентября вы будете душой любой компании. Не ограничивайте свою жизнь бытовыми хлопотами. Обязательно сходите на дружескую вечеринку. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Суббота станет днем интриг, - говорит астролог. - Ради получения желаемого люди будут идти на сговор с собственной совестью. Берегитесь ревнивых партнеров. Не будите в сердцах окружающих стремление к мести. Для откровенных разговоров больше подойдет воскресенье. Производительными эти дни не назовешь. Поэтому по возможности отложите важные дела до понедельника. Больше отдыхайте. Неожиданная прибыль ждет Овнов, Тельцов, Дев и Стрельцов".

Овен

Поступят ожидаемые средства. В эти дни не придется экономить. Сделайте небольшие подарки родным.

Телец

Денег хватит на необходимое. Не берите на рынок слишком большой суммы. Удержаться от соблазна потратить все будет сложно.

Близнецы

Расходы на повседневные нужды возрастут. Близкие не смогут предоставить существенной помощи. Поэтому стоит выбирать экономичные формы отдыха.

Рак

Остерегайтесь кражи. Не оставляйте без присмотра свои вещи. Особенно в дороге. Большую сумму придется потратить на нужды больных родственников.

Лев

В конце выходных вы не досчитаетесь заметной суммы. Не проявляйте безопасности в обращении с финансами. Не берите ссуд.

Дева

Дефицита средств не будет. Ожидается и дополнительный приход. Но из-за собственной недальновидности вы потратите неоправданно большую сумму. Контролируйте свою смету.

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Весы

Просто в выходные ваша экономика может претерпеть серьезные изменения. Не обещайте на эти дни материальной помощи людям. Не идите на финансовый риск.

Скорпион

Немного здорового эгоизма не помешает. Деньги будут водиться в кармане. Позвольте себе наконец приобрести долгожданную вещь. Не следует тратить все средства на родственников.

Стрелец

Удивительно удачный период. Будет везти в любых финансовых делах. Вашему обогащению будут способствовать влиятельные покровители. Возможные прибыли в виде подарков.

Козерог

Откажитесь от поиска дополнительных источников заработка. Подумайте о рациональном использовании имеющихся ресурсов.

Водолей

Не жалейте средств на поддержание здоровья. Даже если в ближайшее время заметной выручки не предусматривается.

Рыбы

Побалуйте себя приобретением изысканной мелочи. Это улучшит вам настроение. Финансовые перспективы пока не внушают оптимизма.

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